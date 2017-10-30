تعاملات سازنده شهرداری و شورای شهر قدس ادامه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم میراحمدی، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار شهرقدس که با حضور محمد محمودی شاهنشین، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت رباط کریم، امام جمعه بهارستان، فرماندار شهرقدس و رحمتی، مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری تهران برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: امروز به عنوان تکریم از خادم پرتلاش و تجلیل از شهردار پیشین شهر قدس و همچنین خوش آمد گویی به شهردار جدید قدس گرد هم آمده ایم و خوش به حال مسئولینی که در انتهای مسئولیت و واگذاری پست مورد تجلیل واقع بشود.

وی با بیان اینکه انسان اگر بخواهد در پیشگاه خداوند عزیز باشد خوب خدمت می کند گفت: مسئولینی که با تلاش و کوشش و دلسوزی تمام به مردم خدمت می کنند اجر و ثوابشان ضایع نمی شود و اجر شهردار سابق شهر قدس نیز همین تجلیل مسئولین شهر است.

امام جمعه قدس در پایان افزود: امیدواریم تعاملاتی که بین شهردار و شورای شهر قبل وجود داشته است در این دوره نیز ادامه داشته باشد و گام های موثری که در جهت آبادانی شهر برداشته شده است تداوم پیدا کند تا بتوانیم رضایت خدا و مردم خوب این شهرستان را داشته باشیم.