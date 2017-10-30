وزیر کار فردا به قزوین سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به منظور بازدید از حوزه های اجتماعی و بررسی مشکلات جامعه کارگری و نیز وضعیت تولید امروز وارد قزوین شدند.

روح الله بابایی صالح در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با استقرار بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ و داشتن موقعیت خاص صنعتی با مشکلات زیادی در قزوین در این بخش روبرو هستیم که رسیدگی به آنها از سوی نمایندگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نماینده آوج و بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهارداشت: قرار است علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی هم فردا سه شنبه به قزوین سفر خواهد کرد تا مشکلات بازنشستگان، مددجویان و سازمان بهزیستی هم بررسی شود.

وی بیان کرد: ضمن بازدید اعضا کمیسیون اجتماعی مجلس از چند واحد صنعتی و تولیدی مشکلات مسکن مهر در ناحیه شهری مهرگان در شهرستان البرز هم مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

بابایی صالح تصریح کرد:در سفر به قزوین آقایان دکتر عزیزی رئیس کمیسیون، رضایی نائب رئیس، وحدتی و علی کرد عضو کمیسیون، محجوب رئیس خانه کارگر، خانم جلودارزاده عضو خانه کارگر و خانم تاج الدین دبیر دوم کمیسیون، رستمیان عضو کمیسیون، امینی نماینده هشترود و عضو کمیسیون حضور دارند.

نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: چند شرکت بزرگ تولیدی که دچار بحران شده اند با حضور رئیس صندوق بازنشستگی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با حضور وزیر کار همچنین از یک کارگاه تولید کفش و مجموعه آب درمانی در آبگرم بازدید خواهد شد تا مشکلات آنها بررسی شود.

دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت: در برنامه ششم توسعه برای حل مشکلات مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی برنامه های خوبی پیش بینی شده که اجرایی خواهد شد.

وی گفت: موضوع اجرای قانون خدمات کشوری به طور یکسان در حال پیگیری است تا در صحن مجلس مطرح شود؛ همچنین از سوی دیگر وظیفه نمایندگان حمایت از بازنشستگان است که در این حوزه هم باید با جدیت وارد فاز اجرایی شویم.