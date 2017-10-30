بروز گردوغبار شدید در کربلا/ بیماران دیالیزی به عراق سفر نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، میرمسعود حسینیان در گفتگویی با اشاره به وضعیت هوای کربلا، اظهار کرد: در دو روز گذشته وضعیت جوی در کربلا به شدت غبار آلود بوده است.

وی با بیان اینکه شرایط جوی به گونه ای است که تا ۵۰۰ متری خود نیز قابل مشاهده نیست، افزود: زائران عزیز حتما ماسک با خود به همراه داشته باشند.

بیماران تنفسی و ریوی حتی المقدور از سفر به کربلا خودداری کنند

سرکنسول ایران در عراق با تأکید براینکه بیماران دارای مشکل تنفسی و ریوی حتی المقدور از سفر به کربلا در این ایام خودداری کنند، گفت: در صورت سفر در این ایام امکانات مورد نیاز خود را به همراه داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه امکان دیالیز در ایام اربعین در کربلا و عراق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد اندک دستگاه دیالیز در عراق وزارت بهداشت اعلام کرد بیمارانی که نیاز به دیالیز داشته به کربلا سفر نکنند.