زائران ماسک فیلتردار بزنند/توقف حرکت در زمان آلودگی هوا

خبرگزاری مهر - گروه سلامت: با توجه به افزایش سیل خروشان زائران در شهرهای زیارتی عراق، هلال احمر ایران، پایگاه‌های مختلفی در طول مسیر زائران و شهرهای زیارتی کشور عراق برپا کرده تا آرامش خاطر را میهمان قلوب با صفای زائران حسینی کرده و بکاهند از سختی راه سفر و بزدایند گرد آلودگی را از تن و جانشان.

در شرایط کنونی آب و هوا در عراق؛ تیم درمانی هلال احمر توصیه‌های بهداشتی را به هموطنان مقیم و افرادی که به تازگی قصد تشرف به این سرزمین دارند، یادآوری کردند.

نوشیدنی گرم بیشتر مصرف کنید

مسئول چادرهای هلال احمر در کربلای معلی در این زمینه گفت: با توجه به آلودگی هوا در شهر کربلای معلی، افراد مسن و مبتلابه بیماری‌های زمینه‌ای چون قلبی و تنفسی باید از ماسک استفاده کنند و در ساعاتی که آلودگی شدید است؛ کمتر در فضای باز باشند.

دکتر فاضل شیرخانی با تاکید بر همراه داشتن ماسک، به زائران توصیه کرد: زائران با توجه به امکانات خود، ماسک فیلتردار یا سه لایه یا هرنوعی دیگر را به تعداد کافی همراه داشته باشند و در صورت آلودگی ماسک، به طور مرتب آن را تعویض کنند.

وی تاکید کرد: رعایت نکات بهداشتی در طول سفر بسیار مهم است؛ لذا زواری که از مواکب بهداشتی غذا تهیه می کنند؛ باید از استفاده همزمان چندین نوع غذا بپرهیزند تا مبتلا به بیماری و ناراحتی‌های گوارشی نشوند.

شیرخانی با اشاره به مواد غذایی مناسب برای پیشگیری از ابتلا به بیماری در شرایط آلودگی هوا، تشریح کرد: زائران در سفر تا حد امکان از مصرف نوشیدنی‌های سرد پرهیز کرده و نوشیدنی گرم بنوشند و برنامه غذایی روزمره خود را دنبال کنند.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها، آلودگی هوا در روزهای آینده از بین خواهد رفت، هوا سردتر شده و بارندگی در پیش است.

مایعات فراوان بنوشید

در این زمینه دکتر مینویی از اعضای کادر پزشکی جمعیت هلال احمر استان قم، برخی نکات بهداشتی را در هنگام بروز پدیده گرد و غبار هوا به زائران توصیه کرد.

وی با تاکید بر استفاده از ماسک های بهداشتی؛ اظهار کرد: زائران حتی الامکان از ماسک های فیلتردار استفاده کنند و در صورت عدم دسترسی به ماسک می توانند از چفیه و پارچه های مناسب نیز استفاده کنند؛ مشروط بر رعایت تمیزی و بهداشت، همچنین برای پیشگیری از بیماری ها مرتب باید مورد شستشو قرار بگیرند.

مینویی با بیان اینکه استفاده از مواد غذایی حاوی ویتامین ث برای جلوگیری از بیماری ها بسیار موثر است، تصریح کرد: برای تامین این مواد می توان به استفاده از مرکبات اشاره کرد.

مینویی با تاکید بر نوشیدن فراوان مایعات در طول سفر، گفت: این امر در کنار رقیق سازی اخلاط بسیار مفید است.

وی با توصیه به شستشوی مداوم دهان و بینی، افزود: زائران به منظور پاکسازی دهان و بینی به صورت مستمر آن را با آب نمک رقیق شستشو دهند.

وی افزود: در صورتی که زائران دچار اخلاط یا مشکلات تنفسی شدند؛ برای پیشگیری از ایجاد عوارض شدیدتر مصرف داروی آنتی هیستامین را آغاز کنند.

این پزشک اعزامی از مرکز حج و زیارت یادآور شد: تا جایی که مقدور است، کودکان و سالمندان تا رفع کامل غبار در فضای باز تنفس نکنند و در صورت تماس مستقیم با آلودگی حتما از ماسک های N95 (فیلتردار) استفاده کنند.

وی ابراز امیداوری کرد: زائران با رعایت نکات بهداشتی از ابتلا به بیماری های تنفسی در شرایط آب هوایی غبارآلود کشور عراق پیشگیری کنند.