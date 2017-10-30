وزیر ارتباطات به استان ایلام سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی وضعیت ارتباطی و فناوری اطلاعات زائران اربعین پنجشنبه ۱۱ آبان به ایلام سفرمی کند.

گفتنی است محمد جواد لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هفته آینده به استان ایلام نیز سفر می کند.

به گفته سلام امینی، رئیس مجلس شورای اسلامی هفته آینده به ‌منظور بررسی مسائل و مشکلات استان با محوریت اربعین و حضور میلیونی مردم برای سفر به کربلای معلی وارد استان ایلام خواهد شد.

در روزهای آینده برنامه کاری سفر رئیس مجلس به استان ایلام تشریح می شود.