تلاش برای رساندن سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال

سکینه الماسی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، با بیان اینکه مجلس به طور عام و فراکسیون زنان به طور خاص تلاش ویژه ای برای اصلاح سن ازدواج دختران داشته اند، افزود: این موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است اما از کانون وکلا دعوت کردیم و تیمی از وکلای مجرب در کنار ما قرار گرفتنه اند تا قوانین حوزه زنان و خانواده را از ابتدا تا کنون در حوزه زنان احصا و بررسی کنند.

وی ادامه داد: این قوانین باید بازخوانی شود تا در صورت نیاز اصلاح شوند یا اگر دیگر کاربردی ندارند کنار گذاشته شوند. همین روند باید در خصوص سن قانونی ازدواج هم انجام شود زیرا از گذشته چندین مورد این مساله در مجلس بررسی شده و قوانینی وجود دارد که ما معتقدیم نیازمند اصلاح است.

نماینده مردم کنگان و عسلویه در مجلس تاکید کرد: نظر ما بر این است که حداقل سن ازدواج باید از ۱۳ سال به ۱۸ سال برسد.