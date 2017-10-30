به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، امروز دوشنبه به همراه مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و آرش رضایی شهردار کرمانشاه و همچنین جمعی از اصحاب رسانه از برخی از پروژه‌های شهری در حال اجرای کرمانشاه بازدید کرد.

وی در ابتدا از پروژه قطار شهری کرمانشاه بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه مهم شهری قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در ادامه از پروژه معبر اتصال کیهانشهر به سه راه حافظیه بازدید کرد.

طول این پروژه ۲.۱ کیلومتر و عرض ۷۰ متر و باند آن ۳۸ متر بوده و در دست اقدام است.

به گفته مسئول اجرایی پروژه متاسفانه این پروژه در حال حاضر با پاره ای مشکلات اجرایی مواجه است که در صورت رفع مشکلات حداکثر ظرف مدت یکسال به بهره برداری خواهد رسید.