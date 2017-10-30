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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

امروز صورت گرفت؛

بازدید استاندار از پروژه‌های شهری در حال اجرای کرمانشاه

بازدید استاندار از پروژه‌های شهری در حال اجرای کرمانشاه

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولین استانی از برخی از پروژه‌های شهری در حال اجرای کرمانشاه از جمله قطارشهری بازدید کرد و در جریان روند اجرای این پروژه‌ها قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه، امروز دوشنبه به همراه مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه و آرش رضایی شهردار کرمانشاه و همچنین جمعی از اصحاب رسانه از برخی از پروژه‌های شهری در حال اجرای کرمانشاه بازدید کرد.

وی در ابتدا از پروژه قطار شهری کرمانشاه بازدید کرد و در جریان  روند اجرای این پروژه مهم شهری قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در ادامه از پروژه معبر اتصال کیهانشهر به سه راه حافظیه بازدید کرد.

 طول این پروژه ۲.۱ کیلومتر و عرض ۷۰ متر و باند آن  ۳۸ متر بوده و در دست اقدام است.

به گفته مسئول اجرایی پروژه متاسفانه این پروژه در حال حاضر با پاره ای مشکلات اجرایی مواجه است که در صورت رفع مشکلات حداکثر ظرف مدت یکسال به بهره برداری خواهد رسید.

کد مطلب 4129163

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