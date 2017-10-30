مدعیان میهمان بهبهان و کردستان/ نفت استراحت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان روز جمعه ۱۲ آبان ماه با برگزاری ۳ دیدار پیگیری می شود. در این هفته تیم بهمن بهبهان که در هفته نخست استراحت داشت میزبان تیم مدعی قهرمانی، شهید چمران لارستان است . در سنندج تیم تاسیسات دریایی تهران به مصاف هیات هندبال کردستان خواهد رفت. آخرین دیدار این هفته نیز در اصفهان برگزار می شود . تیم هیات هندبال اصفهان میزبان شاهین شهر می باشد.
تیم نفت و گاز گچساران در این هفته قرعه استراحت دارد.
برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این ترتیب است( بازیها ساعت ۱۱ برگزار می شود) :
* بهمن بهبهان - شهید چمران لارستان
* هیات هندبال کردستان - تاسیسات دریایی تهران
* هیات هندبال اصفهان - هیات هندبال شاهین شهر
رده بندی لیگ تا این هفته به این ترتیب است :
۱- تاسیسات دریایی تهران با ۲ امتیاز
۲- شهید چمران لارستان با ۲ امتیاز
۳- نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز
۴- بهمن بهبهان بدون امتیاز و یک بازی کمتر
۵- هیات هندبال اصفهان بدون امتیاز
۶- هیات هندبال شاهین شهر بدون امتیاز
۷- هیات هندبال کردستان بدون امتیاز
نظر شما