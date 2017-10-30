مدعیان میهمان بهبهان و کردستان/ نفت استراحت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان روز جمعه ۱۲ آبان ماه با برگزاری ۳ دیدار پیگیری می شود. در این هفته تیم بهمن بهبهان که در هفته نخست استراحت داشت میزبان تیم مدعی قهرمانی، شهید چمران لارستان است . در سنندج تیم تاسیسات دریایی تهران به مصاف هیات هندبال کردستان خواهد رفت. آخرین دیدار این هفته نیز در اصفهان برگزار می شود . تیم هیات هندبال اصفهان میزبان شاهین شهر می باشد.

تیم نفت و گاز گچساران در این هفته قرعه استراحت دارد.

برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این ترتیب است( بازیها ساعت ۱۱ برگزار می شود) :

* بهمن بهبهان - شهید چمران لارستان

* هیات هندبال کردستان - تاسیسات دریایی تهران

* هیات هندبال اصفهان - هیات هندبال شاهین شهر

رده بندی لیگ تا این هفته به این ترتیب است :

۱- تاسیسات دریایی تهران با ۲ امتیاز

۲- شهید چمران لارستان با ۲ امتیاز

۳- نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز

۴- بهمن بهبهان بدون امتیاز و یک بازی کمتر

۵- هیات هندبال اصفهان بدون امتیاز

۶- هیات هندبال شاهین شهر بدون امتیاز

۷- هیات هندبال کردستان بدون امتیاز