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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان؛

مدعیان میهمان بهبهان و کردستان/ نفت استراحت می کند

مدعیان میهمان بهبهان و کردستان/ نفت استراحت می کند

هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان در حالی برگزار می شود که تیم های مدعی میهمان شهرهای بهبهان و کردستان خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش بانوان روز جمعه ۱۲ آبان ماه با برگزاری ۳ دیدار پیگیری می شود. در این هفته تیم بهمن بهبهان که در هفته نخست استراحت داشت میزبان تیم مدعی قهرمانی، شهید چمران لارستان است . در سنندج تیم تاسیسات دریایی تهران به مصاف هیات هندبال کردستان خواهد رفت. آخرین دیدار این هفته نیز در اصفهان برگزار می شود . تیم هیات هندبال اصفهان میزبان شاهین شهر می باشد.

تیم نفت و گاز گچساران در این هفته قرعه استراحت دارد.

برنامه کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان به این ترتیب است( بازیها ساعت ۱۱ برگزار می شود) :

* بهمن بهبهان - شهید چمران لارستان
* هیات هندبال کردستان - تاسیسات دریایی تهران
* هیات هندبال اصفهان - هیات هندبال شاهین شهر

رده بندی لیگ تا این هفته به این ترتیب است : 

۱- تاسیسات دریایی تهران با ۲ امتیاز 
۲- شهید چمران لارستان با ۲ امتیاز 
۳- نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز 
۴- بهمن بهبهان بدون امتیاز و یک بازی کمتر 
۵- هیات هندبال اصفهان بدون امتیاز 
۶- هیات هندبال شاهین شهر بدون امتیاز 
۷- هیات هندبال کردستان بدون امتیاز 

کد مطلب 4129165

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