هیئت ویژه مجلس از پالایشگاه نفت تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، اعضای هیئت ویژه بررسی حادثه آتش سوزی پالایشگاه نفت تهران که بنابر دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از چهار کمیسیون تخصصی مجلس تشکیل شده‌اند، عصر دیروز از محل وقوع حادثه در این پالایشگاه بازدید کردند.

عدل هاشمی‌پور، عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه با مدیران پالایشگاه نفت تهران گفت: متاسفانه در کشور تجربه اتفاق‌های ناگوار در بخش صنعت وجود دارد، اما از خطاها عبرت گرفته نمی‌شود، بنابراین باید گزارشی کارشناسی و جامع درباره آتش سوزی یکی از واحدهای پالایشگاه نفت تهران تهیه و به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شود.

امیر حسنخانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در این نشست عنوان کرد: این موضوع در پالایشگاه تهران باید به روز شده باشد، زیرا امروز سیستم‌های کنترلی باید ارتقا یافته باشند.

حسن بهرام‌نیا، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بر لزوم تهیه گزارش کارشناسی شده در زمینه علت وقوع حادثه آتش سوزی پالایشگاه نفت تهران تاکید کرد.

لطف الله هنگی، مدیرعامل پالایشگاه نفت تهران نیز در این جلسه گزارشی از حادثه آتش‌ سوزی به نمایندگان مجلس ارائه و عنوان کرد: گزارش نهایی در روزهای آینده تهیه خواهد شد، همچنین از سوی وزارت نفت نیز این حادثه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.