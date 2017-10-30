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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

مدیر کل استاندارد استان همدان خبر داد:

پلمب ۵ دستگاه آسانسور در یک مجتمع تجاری در همدان

پلمب ۵ دستگاه آسانسور در یک مجتمع تجاری در همدان

همدان - مدیر کل استاندارد استان همدان از پلمب ۵ دستگاه آسانسور نصب شده در یکی از مجتمع‌های تجاری همدان خبر داد.

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب ۵ دستگاه آسانسور نصب شده در یکی از مجتمع‌های تجاری همدان خبر داد و گفت: پلمب ۵ دستگاه آسانسور در یکی از مجتمع های تجاری همدان به علت عدم انطباقهای متعدد با استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.

مددی افزود: با توجه به ابلاغ اخطاریه های مکرر نسبت به بهسازی و استانداردسازی آسانسورها در مراکز عمومی و پرتردد و عدم توجه مدیران و مالکان این مجتمع تجاری، با اخذ نظر مقام قضایی استان نسبت به  پلمب آسانسورهای این مرکز اقدام شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مسئله تا زمان اخذ گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور رفع پلمب انجام نخواهد شد.

کد مطلب 4129173

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