پلمب ۵ دستگاه آسانسور در یک مجتمع تجاری در همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب ۵ دستگاه آسانسور نصب شده در یکی از مجتمع‌های تجاری همدان خبر داد و گفت: پلمب ۵ دستگاه آسانسور در یکی از مجتمع های تجاری همدان به علت عدم انطباقهای متعدد با استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.

مددی افزود: با توجه به ابلاغ اخطاریه های مکرر نسبت به بهسازی و استانداردسازی آسانسورها در مراکز عمومی و پرتردد و عدم توجه مدیران و مالکان این مجتمع تجاری، با اخذ نظر مقام قضایی استان نسبت به پلمب آسانسورهای این مرکز اقدام شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت مسئله تا زمان اخذ گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور رفع پلمب انجام نخواهد شد.