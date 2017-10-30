به گزارش خبرنگار مهر، علی پاپی الوار در جلسه پیگیری و هماهنگی مناسب سازی معابر شهرستان پلدختر با اشاره به شناسایی دو هزار و ۳۱۷ معلول در این شهرستان اظهار داشت: این تعداد معلول از خدمات اداره بهزیستی شهرستان پلدختر استفاده می کنند.

وی افزود: از این تعداد ۸۴۷ نفر معلول جسمی و حرکتی هستند که از خدمات مستمر و غیر مستمر اداره بهزیستی شهرستان پلدختر بهره مند هستند.

رئیس اداره بهزیستی پلدختر بر ضرورت توجه به مناسب سازی در معابر عمومی برای معلولان، جانبازان، سالمندان و افراد ناتوان تاکید کرد و گفت: مناسب سازی برای این قشر از جامعه امری لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه معابر عمومی برای سهولت در رفت و آمد معلولان و جانبازان باید مناسب سازی شوند افزود: ورودی بعضی ادارات، بانک ها و عابربانک های سطح شهر دارای پله است که ارتفاع آنها برای معلولان مناسب نیست.

پاپی الوار تصریح کرد: اداراتی مانند ثبت اسناد و املاک، بانک های ملی و تعاون و پست بانکو عابر بانک های سپه و کشاورزی پلدختر دارای پله و مناسب برای معلولان نیست.

وی افزود: دستفروشی ها پیاده روها را تسخیر و قرق کرده اند و عبور و مرور معلولان با مشکل مواجه ساخته اند.

رئیس بهزیستی پلدختر گفت: باید در ساخت و ساز معابر عمومی، ادارات و بانک ها از ابتدای ساخت اصول مناسب سازی برای رفاه حال معلولان رعایت شود.

رحیم بزرگی نماینده معلولان پلدختر گفت: اصحاب رسانه مناسب سازی مکان های عمومی شهر را برای رفاه حال معلولان اطلاع رسانی کنند تا در این رابطه بین مردم فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی افزود: معلولان به خاطرموانعی مانند پله ها نمی توانند در مساجد نماز بخوانند و در خانه های بهداشت روستاها مناسب سازی صورت نگرفته و معلولان با مشکل مواجه هستند.

بزرگی تصریح کرد: مبادی ورودی مساجد، پارک ها، بانک ها، ادارات و پیاده روها مناسب معلولان نیست و موارد مناسب سازی را رعایت کنند که این اقدام نشان از اهمیت به جامعه معلولان است.

نماینده معلولان شهرستان پلدختر گفت: پارک ها و ادارات سرویس بهداشتی ویژه معلولان و جانبازان ندارند و مناسب سازی حتی در اداره تبلیغات اسلامی پلدختر به عنوان اداره متولی رعایت نشده است.