کارگاه تخصصی تخلیه و اسکان اضطراری در حوادث پرتویی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با اشاره به اهمیت آموزش در پدافند غیر عامل گفت: آموزش‌ها مادامی که اثرشان در جامعه محسوس نباشد بایستی تداوم داشته باشند و یکی از سیاستهای جمعیت هلال احمر در حوزه آموزش استفاده از سرمایه های اجتماعی برای بسط آموزش در بدنه جامعه است.

حسین درویشی با بیان اینکه این دوره با هدف ایجاد آمادگی در برابر خطرات احتمالی برگزار شده است، افزود: این دوره آموزشی با حضور جمعی از مدیران وکارشناسان ادارات سراسر استان تشکیل شد، تا شرکت کنندگان با نحوه خروج واسکان اضطراری مربوط به حوادث پرتویی و هسته‌ای آشنا شوند.

وی با بیان اینکه اساتید این دوره از مدرسین سازمان انرژی هسته‌ای هستند، خاطرنشان کرد: استان بوشهر در موقعیت استراتژیک و در مجاورت نیروگا ه اتمی قرار گرفته است، از همین رو ضرروت دارد دستگاه‌های امداد رسان با مسائل مربوط به این حوزه آشنا شوند تا در مواقع نیاز بتوانند به خوبی خطرات احتمالی را کنترل کنند.

درویشی تصریح کرد: تیم امداد و نجات هسته‌ای در جمعیت هلال احمر استان تشکیل شده و امیدواریم در آینده ایی نزدیک با مساعدت هایی که صورت می پذیرد بتوانیم تجهیزات لازم را برای اقدامات موثر دربروز حوادث هسته‌ای و پرتویی فراهم کنیم.