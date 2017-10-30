همایش بررسی اشتراکات دینی در غنا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین همایش بررسی اشتراکات دینی به همت مرکز منابع و تحقیقات بین الادیانی کلیسای پروتستان غنا صبح امروز در کلیسای پروتستان غنا برگزار شد.

مرکز منابع و تحقیقات بین الادیانی کلیسای پروتستان غنا موسسه ای است که هدفش تساهل دینی است.

در این همایش شیخ آرمیاو شعیب، سخنگوی امام کل مسلمانان غنا پیرامون خطرات عدم تساهل دینی و نقش فساد سیاسی در درگیری های دینی سخنرانی کرد.

وی در سخنان خود راجع به مسئولیت های سیاستمداران و شهروندی، دین در کشور سکولار، واقعیت و راه پیش روی مسلمانان مباحث مهمی را مطرح کرد.

در این همایش همچنین به مباحثی نظیر مذهب و شهروندی، برداشتن فاصله بین عقیده و عمل، تساهل درون دینی و هدف همزیستی مسالمت آمیز پرداخته شد.

در همایش بررسی اشتراکات دینی مسئول کلیساهای پروتستان غنا نیز طی سخنرانی خود وظایف دولت را در برابر شهروندان در مورد تساهل دینی مورد تاکید قرار داد.