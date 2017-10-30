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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد:

حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است/نقش ائمه جمعه درآگاه سازی جامعه

حفظ محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است/نقش ائمه جمعه درآگاه سازی جامعه

کرمانشاه- مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه حفظ محیط زیست براساس قرآن و قانون اساسی یک امر همگانی است، نقش ائمه جمعه در آگاه سازی مردم جامعه در این زمینه را بسیار موثر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی امروز دوشنبه در مراسم مجازات جایگزین حبس و بکارگیری مجرمان خرد در فعالیت‌های عام المنفعه که با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در شهرستان صحنه استان کرمانشاه  برگزار شد، گفت: محیط زیست یک وظیفه ملی و همگانی است که در قانون اساسی و قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.

وی افزود: آلودگی هایی که در سطح کشور وجود دارد، دغدغه همه مسئولین بوده و در بحث جهانی هم گرم شدن کره زمین مورد توجه است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: محیط زیست  متعقل به همه است و ما در راستای حفاظت از ۳۶ سازمان مردم نهاد داریم.

وی با بیان اینکه ما در سازمان محیط زیست برنامه های بسیاری برای حفاظت از محیط زیست داریم، گفت: در راستای حفاظت از محیط زیست نقش ائمه جمعه جهت آگاه سازی مردم برای حفظ و حراست از محیط زیست می تواند بسیار اثرگذار باشد.

کاظمی تاکید و خاطرنشان کرد: برای حفظ محیط زیست نیاز به یک عظم ملی داریم و همه مسئولین باید وارد کار شوند تا با فرهنگ سازی درست مسیری که مورد نظر است(مسیر تردد زائران اربعین) پاکسازی شود.

کد مطلب 4129188

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