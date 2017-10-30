به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی امروز دوشنبه در مراسم مجازات جایگزین حبس و بکارگیری مجرمان خرد در فعالیت‌های عام المنفعه که با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در شهرستان صحنه استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: محیط زیست یک وظیفه ملی و همگانی است که در قانون اساسی و قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.

وی افزود: آلودگی هایی که در سطح کشور وجود دارد، دغدغه همه مسئولین بوده و در بحث جهانی هم گرم شدن کره زمین مورد توجه است.

مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: محیط زیست متعقل به همه است و ما در راستای حفاظت از ۳۶ سازمان مردم نهاد داریم.

وی با بیان اینکه ما در سازمان محیط زیست برنامه های بسیاری برای حفاظت از محیط زیست داریم، گفت: در راستای حفاظت از محیط زیست نقش ائمه جمعه جهت آگاه سازی مردم برای حفظ و حراست از محیط زیست می تواند بسیار اثرگذار باشد.

کاظمی تاکید و خاطرنشان کرد: برای حفظ محیط زیست نیاز به یک عظم ملی داریم و همه مسئولین باید وارد کار شوند تا با فرهنگ سازی درست مسیری که مورد نظر است(مسیر تردد زائران اربعین) پاکسازی شود.