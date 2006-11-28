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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۱

دانشگاه تربیت معلم سلامت روانی دانش آموزان کرج را بررسی می کند

طرح پژوهشی مقایسه نیم رخ و سلامت روانی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان کرج از سوی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم اجرا می شود.

مدیر گروه علوم شناختی معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت : هدف کلی پژوهش حاضر دستیابی به نیم رخ روانی و سلامت عمومی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در سطوح راهنمایی و دبیرستان است.

حسن حمیدپور افزود: جامعه آماری این طرح پژوهشی دختران و پسران مقطع دبیرستان است و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر روی 330 نفر از دانش آموزان اجرا می شود. این طرح به کارفرمایی سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اجرا می شود. در این طرح جمعی از دانشجویان با معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم همکاری می کنند.

کد مطلب 412919

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