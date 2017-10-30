جشنواره ملی عکس و رسانه مسیر سبز در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد قیصربیگی با بیان اینکه این جشنواره پارسال تنها در بخش عکس و بصورت منطقه ای برگزار شد، افزود: جشنواره امسال با اضافه شدن دو بخش رسانه و ویژه و گستردگی در سطح ملی توسعه یافته است.

وی با ذکر اینکه این جشنواره در سه بخش عکس، رسانه های مکتوب و بخش ویژه برگزار می شود، ادامه داد: بخش عکس جشنواره شامل ثبت تصاویر از حضور جامعه هدف بهزیستی در راهپیمایی اربعین حسینی و روند خدمات رسانی این اداره کل به عموم زائران در مرز مهران تعلق دارد.

مدیرکل بهزیستی ایلام ادامه داد: بخش رسانه ها نیز ویژه خبرگزاری ها ، پایگاه های خبری اینترنتی کشور و مطبوعات محلی (ویژه استان ایلام) با محور حضور جامعه هدف بهزیستی و روند خدمات رسانی این اداره کل به زائران اربعین تعلق دارد.

قیصربیگی بخش ویژه این جشنواره به رسانه های مکتوب با موضوع بهزیستی، محور سلامت و مسوولیت اجتماعی و شامل بینش اجتماعی، سازگاری اجتماعی و لزوم کسب مهارت های اجتماعی تعلق دارد.

وی با بیان اینکه بخش ویژه و رسانه‌ جشنواره در رشته های گزارش خبری، مقاله و مصاحبه است، اضافه کرد: شرکت خبرنگاران کلیه رسانه های مکتوب کشور در جشنواره آزاد و هر خبرنگار می تواند تنها در یک بخش و با ارسال یک اثر در جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: ارسال آثار بخش عکس نیز که حداکثر باید سه اثر باشد از طریق کانال تلگرامی جشنواره به آدرس https//t.me/maser-sabz و ارسال آثار بخش مکتوب از طریق ایمیل جشنواره به آدرس masirsabz۲ilam@Gmail.com امکان پذیر است.

قیصربیگی با بیان اینکه آثار جشنواره باید مربوط به دوره زمانی اربعین ۹۵ تا اربعین ۹۶ باشد، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره را ۳۰ آبان ماه عنوان کرد.

به گفته وی، آیین اختتامیه جشنواره و تجلیل از برگزیدگان با حضور مسوولان کشور و استان ۱۲ آذرماه همزمان با روز جهانی معلولان به میزبانی استان ایلام برگزار می شود.

به گفته مدیر کل بهزیستی ایلام، شرکت کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر از روند برگزاری جشنواره با شماره ۰۸۴۳۲۲۳۱۰۶۰ تماس و یا به سایت اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی ایلام به آدرس ilam.behzisti.ir مراجعه کنند.