تمامی مرزها و معابر کولبری استان کردستان فعال هستند

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا آشناگر امروز دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، ازمسئولان کنسولگری ایران در سلیمانیه و دیگر دست اندرکاران امر در بازگشایی مجدد مرز رسمی باشماق مریوان تشکر کرد وگفت: در حال حاضر هم تردد مسافر، حمل و نقل سوخت و هم ترانزیت کالا در این مرز انجام می شود.

وی عنوان کرد: حجم معاملات سالانه از مرز باشماق ۳ میلیاردو ۸۰۰ میلیون دلار است که ۸۰ درصد آن مربوط به ترانزیت کالای مقصد است.

وی اظهارداشت: در تمام این مدتی که اقلیم کردستان عراق با مشکلات و التهابات سیاسی امنیتی مواجه بود تمامی معابرکولبری ما فعال بودند و حتی لحظه ای هم متوقف و مسدود نشدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اعلام اینکه از این به بعد چرخش کالا از شهرهای مرزی استان به تمام نقاط این منطقه با مجوز شورای امنیت ملی مجاز است، بیان کرد: این اقدام حکم قانونی است و برای خروج کالا از استان هم با مسافرانی که دو قلم کالا مختلف حمل می کنند، برخوردی انجام نمی شود.

آشناگر ادامه داد: واردات البسه، پوشاک، پتو و پارچه از مرزهای استان از تاریخ ۱۵ آذرماه امسال با توجه به مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ممنوع است.

وی با اشاره به اینکه فرمانداران ملزم به تصمیمات دولت هستند و نباید تصمیمات منطقه ای بگیرند، اضافه کرد: در حال حاضر کالاهای فراوانی با ارزش ریالی بالایی در انبارهای اداره کل اموال تملیکی استان وجود دارد که تاریخ مصرف آنها درحال اتمام است که هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.