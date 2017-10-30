حذف چهار نقطه حادثه خیز از جاده های گناباد طی یک سال گذشته

یونس ارشادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عوامل سوانح در جاده ها ایران اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی در سوانح جاده ای سرعت راننده است که باعث ایجاد ۷۰ درصد سوانح بوده است.

وی افزود: تمرکز نداشتن رانندگان به دلیل خوردن و آشامیدن، خواب آلودگی و استفاده از موبایل نیز دلایلی بوده که سوانح جاده ای را افزایش داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده گناباد با اشاره به عوامل انسانی در بیشتر تصادفات ابراز کرد: برای جاده های ایران سرعت مجاز براساس استاندارد ها تعریف شده که اگر رانندگان با این سرعت ها حرکت نکنند باعث ایجاد سوانح جاده ای می شود.

وی تصریح کرد: اغلب موارد واژگونی خودرو در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها و در ساعات اولیه صبح یا انتهای شب و به علت تداخل راه های فرعی مختلف یا عجله و شتاب راننده برای رسیدن به مقصد با وجود خستگی، رخ می دهند.

ارشادی افزود: در راستای رفع نواقص جاده های مواصلاتی شهرستان گناباد طی یکسال گذشته چهار نقطه حادثه خیز در این شهرستان حذف شده و برخی جاده ها نیز در دست اصلاح و بازسازی است.

وی در خصوص سامانه "سپهتن" که بر روی خودرو ها نصب می شود اظهار کرد: در حال حاضر این سیستم بر روی اتوبوس های بین شهری نصب و اطلاعات از طریق یک سیمکارت به صورت مداوم به مرکز پلیس راهور و سازمان راهداری ارسال می شود.