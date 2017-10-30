  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

رئیس اداره راهداری جاده ای گناباد خبر داد؛

حذف چهار نقطه حادثه خیز از جاده های گناباد طی یک سال گذشته

گناباد_ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد گفت: طی یک سال گذشته چهار نقطه حادثه خیز از جاده های گناباد اصلاح و یا حذف شده است.

یونس ارشادی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عوامل سوانح در جاده ها ایران اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی در سوانح جاده ای سرعت راننده است که باعث ایجاد ۷۰ درصد سوانح بوده است.

وی افزود: تمرکز نداشتن رانندگان به دلیل خوردن و آشامیدن، خواب آلودگی و استفاده از موبایل نیز دلایلی بوده که سوانح جاده ای را افزایش داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده گناباد با اشاره به عوامل انسانی در بیشتر تصادفات ابراز کرد: برای جاده های ایران سرعت مجاز براساس استاندارد ها تعریف شده که اگر رانندگان با این سرعت ها حرکت نکنند باعث ایجاد سوانح جاده ای می شود.

وی تصریح کرد: اغلب موارد واژگونی خودرو در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها و در ساعات اولیه صبح یا انتهای شب و به علت تداخل راه های فرعی مختلف یا عجله و شتاب راننده برای رسیدن به مقصد با وجود خستگی، رخ می دهند.

ارشادی افزود: در راستای رفع نواقص جاده های مواصلاتی شهرستان گناباد طی یکسال گذشته چهار نقطه حادثه خیز در این شهرستان حذف شده و برخی جاده ها نیز در دست اصلاح و بازسازی است. 

وی در خصوص سامانه "سپهتن" که بر روی خودرو ها نصب می شود اظهار کرد: در حال حاضر این سیستم بر روی اتوبوس های بین شهری نصب و اطلاعات از طریق یک سیمکارت به صورت مداوم به مرکز پلیس راهور و سازمان راهداری ارسال می شود.

کد مطلب 4129204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها