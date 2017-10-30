  1. استانها
  2. کردستان
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۴

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان:

اجرای طرح ساماندهی معابرکولبری درکردستان آغازشد/کشف ۳۷کیلوگرم طلا

اجرای طرح ساماندهی معابرکولبری درکردستان آغازشد/کشف ۳۷کیلوگرم طلا

سنندج- دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان گفت: از اواسط ماه گذشته اجرای طرح ساماندهی معابر کولبری دراین استان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، رضا میرزایی امروز دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: طرح ساماندهی معابر کولبری در شورهای تامین وامنیت کشور مطرح و تصویب شد و از اواسط ماه گذشته اجرای آن در استان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: براساس طرح مذکور از این به بعد کالاهایی که از معابر کولبری استان وارد می شوند تنها مختص شهرهای مرزی بانه و مریوان نیستند و مجاز هستند به دیگر شهرهای استان هم حمل شوند.

وی به ارائه گزارشی از میزان کشفیات کالاهای قاچاق در هفت ماه اخیر دراستان پرداخت و اظهارداشت: ۵۶ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۲۰ نخ سیگار در این مدت کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی را ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۳۴۶ قلم خواند و بیان کرد: این میزان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به هفت ماه گذشته در استان ۹۱ درصد افزایش داشته است.

میرزایی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۵ قلم دارو هم در هفت ماهه امسال کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: تعداد دستگاه های موبایل کشف شده هم ۳۰ هزار و ۵۲۸ دستگاه بوده که در این رابطه ۲۰ درصد رشد کشفیات داشتیم.

وی اضافه کرد: ۲۱۵ هزار و ۴۷۲ لیتر سوخت، ۳۷ هزار و ۴۶۳ دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و ۳۳۹ هزارو ۵۳۶ ثوب البسه هم دربازه زمانی مذکور کشف شده که به ترتیب ۱۶ درصد افزایش، یک درصد افزایش و ۲۵ درصد میزان کشفیات آنها نسبت به مدت مشابه درسال گذشته کاهش داشتند.

وی میزان کشفیات لوازم صوتی و تصویری را ۱۰ هزار و ۸۲۸ دستگاه با ۹۲ درصد کاهش کشفیات نسبت به هفت ماهه سال گذشته ذکر کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۴۱ دستگاه لوازم خانگی هم با ۴۱ درصد کاهش میزان کشفیات در هفت ماهه امسال داشته ایم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان  گفت: ۳۸ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم برنج و ۸ هزارو ۶۷۰ کیلوگرم چای، ۳۶ هزار و ۲۵۲ متر پارچه و ۴ هزار و ۷۵۵ راس احشام هم در این هفت ماه کشف شدند.

میرزایی بیان کرد: تعداد کل پرونده های تشکیل شده قاچاق کالا و ارز استان در این هفت ماه ۳ هزار و ۵۰۲ پرونده بوده که نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد متهمین دستگیر شده در ارتباط با قاچاق کالا و ارز را ۲ هزار و ۱۴۹ نفر خواند و گفت:  دستگیری این تعداد نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: در این هفت ماهه امسال ۳۷ کیلوگرم طلای خارجی هم کشف شده که برآورد ارزش ریالی آن ۵۵ میلیارد ریال است.

کد مطلب 4129225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها