اجرای طرح ساماندهی معابرکولبری درکردستان آغازشد/کشف ۳۷کیلوگرم طلا

به گزارش خبرنگارمهر، رضا میرزایی امروز دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: طرح ساماندهی معابر کولبری در شورهای تامین وامنیت کشور مطرح و تصویب شد و از اواسط ماه گذشته اجرای آن در استان آغاز شده است.

وی عنوان کرد: براساس طرح مذکور از این به بعد کالاهایی که از معابر کولبری استان وارد می شوند تنها مختص شهرهای مرزی بانه و مریوان نیستند و مجاز هستند به دیگر شهرهای استان هم حمل شوند.

وی به ارائه گزارشی از میزان کشفیات کالاهای قاچاق در هفت ماه اخیر دراستان پرداخت و اظهارداشت: ۵۶ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۲۰ نخ سیگار در این مدت کشف شده که این میزان نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی را ۴ میلیون و ۹۱۰ هزار و ۳۴۶ قلم خواند و بیان کرد: این میزان کشفیات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به هفت ماه گذشته در استان ۹۱ درصد افزایش داشته است.

میرزایی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار و ۶۵ قلم دارو هم در هفت ماهه امسال کشف شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: تعداد دستگاه های موبایل کشف شده هم ۳۰ هزار و ۵۲۸ دستگاه بوده که در این رابطه ۲۰ درصد رشد کشفیات داشتیم.

وی اضافه کرد: ۲۱۵ هزار و ۴۷۲ لیتر سوخت، ۳۷ هزار و ۴۶۳ دستگاه تجهیزات دریافت ماهواره و ۳۳۹ هزارو ۵۳۶ ثوب البسه هم دربازه زمانی مذکور کشف شده که به ترتیب ۱۶ درصد افزایش، یک درصد افزایش و ۲۵ درصد میزان کشفیات آنها نسبت به مدت مشابه درسال گذشته کاهش داشتند.

وی میزان کشفیات لوازم صوتی و تصویری را ۱۰ هزار و ۸۲۸ دستگاه با ۹۲ درصد کاهش کشفیات نسبت به هفت ماهه سال گذشته ذکر کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۴۱ دستگاه لوازم خانگی هم با ۴۱ درصد کاهش میزان کشفیات در هفت ماهه امسال داشته ایم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز کردستان گفت: ۳۸ هزار و ۶۹۰ کیلوگرم برنج و ۸ هزارو ۶۷۰ کیلوگرم چای، ۳۶ هزار و ۲۵۲ متر پارچه و ۴ هزار و ۷۵۵ راس احشام هم در این هفت ماه کشف شدند.

میرزایی بیان کرد: تعداد کل پرونده های تشکیل شده قاچاق کالا و ارز استان در این هفت ماه ۳ هزار و ۵۰۲ پرونده بوده که نسبت به مدت مشابه آن درسال گذشته ۱۳ درصد کاهش داشته است.

وی تعداد متهمین دستگیر شده در ارتباط با قاچاق کالا و ارز را ۲ هزار و ۱۴۹ نفر خواند و گفت: دستگیری این تعداد نسبت به هفت ماهه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی عنوان کرد: در این هفت ماهه امسال ۳۷ کیلوگرم طلای خارجی هم کشف شده که برآورد ارزش ریالی آن ۵۵ میلیارد ریال است.