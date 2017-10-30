واردات موقت شیرخشک به کشور/ ۸۰۰ هزار تن لبنیات صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملاصالحی در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه دلیل موافقت وزارت جهاد کشاورزی با واردات شیرخشک به کشور چیست، اظهار داشت: روند تولید شیر خام در کشور، طبق برنامه پیش می‌رود و بخشی از آن نیز، در قالب شیرخشک و انواع فرآورده های لبنی صادر می شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار تن لبنیات از کشور صادر شده و پیش بینی می شود این عدد تا پایان سال، از مرز یک میلیون تن عبور کند.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: در این راستا برخی کارخانجات فرآوری مدعی هستند در بازارهای هدف، شرایط رقابت از نظر قیمتی برایشان دشوار شده، به همین دلیل پیشنهادی ارائه شد مبنی بر اینکه معادل ۱۰ درصد صادراتی که کارخانجات فرآوری انجام داده اند بتوانند، به صورت موقت شیرخشک وارد کنند و سپس فرآورده های حاصل از آن را صادر نمایند.

ملاصالحی تصریح کرد: واردات موقت یعنی فرآورده حاصل از کالای وارد شده صادر خواهد شد و وارد بازار داخلی نمی شود.

وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار تشخیص داده که این کار به صلاح است، افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز موافقت کرده که شیرخشک در قالب واردات موقت، وارد شود تا مشکل کارخانجات فرآوری نیز برطرف گردد.

ملاصالحی افزود: البته این مطلبی است که بنده هم شنیده ام و در مقام تایید یا تکذیب آن نیستم.