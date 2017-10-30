به گزارش خبرنگار مهر، میرمسعود حسینیان در سخنانی با اشاره به اینکه زائران برای حضور در کربلا سفر خود را مدیریت کنند، اظهار کرد: متاسفانه در سال گذشته شاهد بوده ایم که زائرانی بدون برنامه ریزی و مدیریت به سفر آمده و برای زمان توقف خود در کربلا دچار مشکل اعم از اتمام پول، اسکان و یا سایر موارد شده اند.

وی با بیان اینکه این موضوع دور از شأن زائران ایرانی است، افزود: از تمام زائران درخواست می شود قبل از آغاز سفر اربعین برای زمان توقف، میزان هزینه و سایر موارد خود برنامه ریزی کنند.

سرکنسول ایران در عراق همچنین با اشاره به بسته بودن مرز خسروی و ازدحام جمعیت در مرز مهران، گفت: زائران برای تردد و خروج از مرزها نیز باید صبر و تحمل بیشتری به خرج دهند.

وی با بیان اینکه این موضوع نباید سبب شود که زائری با وجود داشتن مدارک قانونی بدون مهر خروج از مرز خارج شود، خاطرنشان کرد: براساس توافقات انجام شده با طرف عراقی درصورت برخورد با این افراد و یا زائرانی که بدون مدارک قانونی از مرز خارج شده اند با آنها براساس قانون عراق برخورد می شود.

حسینیان در ادامه به خروج ۴۵۰ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه عراق یک کشور خارجی و دارای قوانین خاص خود است، از همه زائران درخواست می شود قوانین این کشور را رعایت کنند تا مشکلی به وجود نیاید.

سرکنسول ایران در عراق همچنین بر رعایت موارد بهداشتی و امنیتی از سوی زائران ایرانی تأکید کرد.