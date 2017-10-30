یک هزار و ۶۴۷ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور انصاری ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه امسال بیست و سومین سالروز تاسیس سازمان حکومتی در کشور است، اظهار کرد: از صدر اسلام بحث نظارت به حکومت سپرده شده است و در کشور ایران نیز تعزیرات به معنای اخص جهت جلوگیری از تخلفات عدیده با توجه به وضعیت اقتصادی آن زمان تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در سه بخش قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان و تخلفات بخش صنفی و غیر صنفی فعالیت دارد، افزود: کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی استان نیز فعال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طی هفت ماهه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات ۸۰۸ فقره پرونده وارده داشته ایم، گفت: با تعدادی از پرونده های سال گذشته ۸۲۰ پرونده مختومه و ۳۲ فقره پرونده دیگر در پایان ماه باقی مانده است.

تشکیل ۴۸۷ پرونده قاچاق کالا

وی با بیان اینکه در بخش قاچاق کالا و ارز نیز طی هفت ماهه نخست سال جاری ۴۸۷ پرونده وارده داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: ۵۱۳ پرونده نیز به علاوه تعدادی از پرونده های سال گذشته مختومه شده که ۴۲ درصد افزایش یافته است.

انصاری ادامه داد: همچنین در هفت ماهه نخست سال جاری در بخش ویژه بهداشتی ۳۵۲ فقره پرونده وارده و ۳۴۶ پرونده مختومه داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در مجموع یک هزار و ۶۴۷ فقره پرونده وارده در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق کالا و ارز داشته ایم، بیان کرد: یک هزار و ۶۷۹ پرونده نیز طی هفت ماهه نخست سال جاری مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهرستان بیرجند با ۱۹۰ فقره پرونده در ردیف اول قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است، اظهار داشت: سهل آباد نهبندان با ۱۰۶ پرونده و دیهوک با ۷۵ فقره پرونده به ترتیب در رتبه دم و سوم قاچاق کالا و ارز قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه پرونده های وارده در بخش کالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته است، افزود: تعداد پرونده های مختومه در این بخش نیز نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.

رشد ۹۶ درصدی پرونده های تخلف در حوزه بهداشتی

انصاری با بیان اینکه در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز پرونده های وارده ۹۶ درصد رشد داشته است، گفت: تعداد پرونده های مختومه در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۷ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه پر تکرار ترین تخلفات در حوزه کالا و خدمات عدم درج قیمت با ۴۹ درصد در رتبه اول قرار دارد، عنوان کرد: عدم ارائه فاکتور جدید با رتبه دوم که نسبت به سال گذشته هفت درصد کاهش ، گرانفروشی با ۱۲ درصد کاهش در رتبه سوم و تقلب با هشت درصد کاهش در رتبه چهارم قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه در بخش بهداشت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده ۱۷ نظام صنفی با ۲۱۹ درصد رشد در رتبه اول قرار دارد، اظهار داشت: عدم رعایت مقررات بهداشتی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوراکی و آرایشی در رتبه دوم و عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی با علم به غیر بهداشتی بودن آن در رتبه سوم تخلفات قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مباشرت در قاچاق کالا با ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته در ردیف اول تخلفات بخش قاچاق کالا و ازر قرار دارد، بیان کرد: عرضه کالای قاچاق با سه درصد کاهش و حمل و نقل کالای قاچاق با ۵۰ درصد کاهش نیز به ترتیب در رتبه های دوم و سوم تخلفات قرار دارند.

قاچاق البسه بیشترین فراوانی را دارد

انصاری با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیشترین تخلفات قاچاق کالا در خصوص البسه با ۱۶۹ مورد بوده است، افزود: برنج با ۳۱ مورد، سیگاه ۵۵ مورد، پارچه ۶۶ موردریال سوخت ۷۴ موردف شاهدانه هشت مورد و تلفن همراه با ۱۸ مورد تخلف در لیست بیشترین تخلفات قاچاق کالا و ارز قرار گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه در بخش اجرای احکام ۷۴۲ پرونده وارده در حوزه کالا و خدمات داشته یم، گفت: ۷۳۱ پرونده نیز در این بخش مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴۴۲ پرونده وارده و ۴۱۳ پرونده مختومه در حوزه قاچاق در بخش اجرای احکام داشته ایم، عنوان کرد: همچنین در حوزه بهداشت ۲۳۸ پرونده وارده و ۲۳۴ پرونده مختومه در شعب داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در مجموع در بخش اجرای احکام یک هزار و ۴۲۲ فقره پرونده وارده و یک هزار و ۳۷۸ فقره پرونده مختومه داشته ایم، بیان کرد: بیش از ۱۹ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال وصولی از این پرونده ها داشته ایم.

انصاری با بیان اینکه پرونده های وارده به اجرای احکام در بخش کالا و خدمات ۲۷ درصد رشد داشته است، افزود: در بخش قاچاق پرونده های وارده ۳۷ درصد و پرونده های مختومه ۵۰ درصد رشد داشته است.

۱۴۱ اکیپ سیار تعزیرات حکومتی در استان

وی ادامه داد: در بخش بهداشت، درمان و دارو نیز پرونده های وارده به اجرای احکام ۹۰ درصد و پرونده های مختومه ۹۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گشذته رشد داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی سامانه ۱۳۵، اظهار کرد: مردم می توانند هر گونه شکایت خود را از طریق این سامانه به همکاران در سازمان تعزیرات جهت پیگیری ارائه دهند.

وی با بیان اینکه دو شعبه بدوی در مرکز استان فعال است، افزود: در چهار شهرستان نهبندان، قاین، فردوس و طبس نیز اداره ثابت تعزیرات حکومتی فعالیت دارد.

انصاری با اشاره به اینکه چهار شعبه قاچاق نیز در سهل آباد، درح، دیهوک و گلوگاه قاین فعالیت می کنند، گفت: با توجه به نزدیک شدن اربعین حسینی نظارت ها در بحث فروش بلیط و لوازم یکبار مصرف بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۴۱ اکیپ گشت سیار در استان فعالیت دارند، عنوان کرد: طی هفت ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۱۲ بازرسی انجام شده که ۲۸ واحد دارای تخلف، ۲۶۳ واحد بدون تخلف، ۱۲۱ مورد تذکر و ۹۳ پرونده تشکیل شده است.