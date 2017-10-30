احتمال کاهش حضور نظامی روسیه در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «کومرسانت» روسیه، منابع آگاه دیپلماتیک و نظامی روس اعلام کرده اند که مسکو تصمیم دارد تا شماری از نیروها و تجهیزات نظامی خود را از سوریه خارج کند.

بر اساس این خبر در حالی که حدود ۹۰ درصد از اراضی سوریه از قبضه تروریست ها خارج شده است دیگر دمشق نیازمند حجم بالای حضور نظامیان روسی در سوریه نیست.

این منابع تأکید کردند که هنوز تصمیم قطعی در این زمینه گرفته نشده است اما در صورت نهایی شدن این تصمیم با توجه به اینکه در حال حاضر ده ها جنگنده روسی و بالگرد نظامی این کشور در سوریه مستقر شده اند احتمالا شمار نظامیان وابسته به نیروی هوایی روسیه در سوریه کاهش پیدا خواهد کرد.

به این ترتیب ممکن است تعداد نیروهای مرتبط با واحدهای فنی و مهندسی هم کمتر شوند اما نیروهای حراست از تأسیسات نظامی «حمیمیم» و «طرطوس» و یگان های پلیس و مشاوران نظامی از سوریه خارج نخواهند شد.

روسیه همچنین دو سامانه دفاعی اس ۴۰۰ را که در مرکز نظامی حمیمیم و مصیاف مستقر شده اند و سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ را که در طرطوس مستقر شده از سوریه خارج نخواهد کرد و احتمالا پهپادهایی که برای عملیات های شناسایی و جمع آوری اطلاعات در مناطق کاهش تنش در ادلب، حمص، درعا و الغوطه شرقی استفاده می شوند در سوریه باقی خواهند ماند.