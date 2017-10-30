قاچاقچیان بالابان در آباده فارس دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی الله مرادی در این رابطه توضیح داد: با تلاش ماموران اجرایی محیط زیست شهرستان آباده و با همکاری ارزشمند نیروی انتظامی این شهرستان ۲ بهله پرنده بالابان زنده گیری شده از متخلفین کشف و ضبط شد.

به گفته سرپرست حفاظت محیط زیست استان فارس این دو بهله پرنده ارزشمند پس از انجام معاینات پزشکی و اطمینان از سلامت پرندگان و طی مراحل قانونی در صورت داشتن شرایط لازم در طبیعت رهاسازی خواهدشد.

وی افزود: همچنین پرونده متخلفین در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

بالابان در لیست پرندگان در معرض خطر انقراض قرار دارد ، ۴۷ تا ۵۵ سانتیمتر طول و ۱۳۰۰-۷۰۰ گرم وزن دارد و بزرگترین شاهین است.

گستردگی بال ها هم اندازه سارگپه ماده است و از دور شبیه لاچین، اما بزرگتر و سنگین تر، دیده می شود. از لاچین، به واسطه تارک سفید و گاهی پس سر نخودی، بدون رگه ها و خال های پهلو ها، نوار های کمتر مشخص زیر تنه، سبیل کوتاه و نوار پشت چشم کمرنگ تر، متمایز می شود . البته زیرگونه milvipes که در شمال شرقی ایران به سر می برد، دارای تاج صورتی مایل به قرمز، نوار های تیره روتنه و روی دم خطدار، شبیه لاچین است

سایر زیرگونه های بالابان با روتنه خاکستری و خطوط تیره روی دم مشخص می شوند. پرنده جوان شباهت بسیاری با جوان های لاچین دارد، اما در حاشیه بیرونی پر های دم، خال های نخودی و نوار تیره پشت چشم کمتر واضح، دیده می شود و جثه اش نیز بزرگتر است. پرنده ای بسیار جسور است و به حیوانات بزرگتر از خود نیز حمله می کند.