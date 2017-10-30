۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

دلیل آتش گرفتن باتری موبایل مشخص شد

محققان به تازگی دریافته اند دلیل انفجار باتری موبایل تشکیل رسوبات درآن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، یکی از نگرانی های اصلی سازندگان تلفن های هوشمند، باتری های آن است. این نگرانی به خصوص پس از منفجر شدن باتری های موبایل گلکسی نوت۷ رنگ جدی تری به خود گرفت.

 در ابتدا دلیل این انفجار  مشخص نبود اما سامسونگ در نهایت آتش گرفتن موبایل به دلیل اشکال در باتری ها اعلام کرد. با این وجود گروهی از محققان این مشکل را دوباره بررسی کردند.

 آنها با استفاده از روشی به نام بررسی میکروسکوپی کرایو الکترون واکنش های زنجیره ای را مشاهده کردند که به انفجار باتری های لیتیوم یونی منجر می شود.

 به گفته آنها رسوب ها عامل این انفجار هستند. این رسوبات در حقیقت ساختار کریستالی ریزی هستند که هنگام  شارژ بیش از اندازه باتری های لیتیوم یونی ایجاد می شوند.

گاهی اوقات رشد این رسوبات کریستال های شش وجهی منجر به شکستن موانع میان بخش های مختلف باتری می شود و همین امر به کوتاه شدن مدار و انفجار منجر می شود.

محققان طی تحقیقات خود  توانستند باتری ها را در دماهای مختلف فریز کنند و برخی مواد را از آن حذف کنند. سپس آنها توانستند تاثیر این روند در باتری با دقت اتم بررسی کنند.

شیوا سعیدی

