۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

نماز می‌تواند سد محکمی برای جوانان در مقابل تهاجمات فرهنگی باشد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: نماز بزرگترین سرمایه مسلمانان است و میتواند سد محکمی در مقابل تهدیدات فرهنگی دشمنان نسبت به جوانان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در همایش نقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی  که با حضور مسئولان حوزه معاونت پرورشی آموزش و پروش استان برگزار شد، اظهار داشت: نماز می تواند به تنهایی همه مشکلات یک جامعه را برطرف ساز اگر همه مردم آن جامعه  نماز را به طور صحیح وارد زندگی خود کنند.

وی گفت: در جهان امروز که جوانان و نوجوانان ما از راههای مختلف  از جمله فضای مجازی تهدید می شوند، قطعا نماز می تواند سد مهمی در مقابل این تهدیدات باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: یکی از مهمترین مسایلی که دین اسلام بدان توجه ویژه دارد اخلاق است که وجود اخلاق اسلامی بسیاری از معظلاتی که امروز وجود دارد و قلب هر انسانی را جریحه دار می کند وجود نخواهد داشت.

آیت الله علما  ادامه داد: دین اسلام دینی بسیار غنی و دارای مفاهیم و تعالیم بلند آسمانی است و اگر بتوانیم همه جوانان خود را در فضایی اسلامی تربیت کنیم به بزرگترین سرمایه های کشور تبدیل می شوند.

کد مطلب 4129243

