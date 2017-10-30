به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در همایش نقش نماز در پیشگیری از آسیب های اجتماعی که با حضور مسئولان حوزه معاونت پرورشی آموزش و پروش استان برگزار شد، اظهار داشت: نماز می تواند به تنهایی همه مشکلات یک جامعه را برطرف ساز اگر همه مردم آن جامعه نماز را به طور صحیح وارد زندگی خود کنند.

وی گفت: در جهان امروز که جوانان و نوجوانان ما از راههای مختلف از جمله فضای مجازی تهدید می شوند، قطعا نماز می تواند سد مهمی در مقابل این تهدیدات باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: یکی از مهمترین مسایلی که دین اسلام بدان توجه ویژه دارد اخلاق است که وجود اخلاق اسلامی بسیاری از معظلاتی که امروز وجود دارد و قلب هر انسانی را جریحه دار می کند وجود نخواهد داشت.

آیت الله علما ادامه داد: دین اسلام دینی بسیار غنی و دارای مفاهیم و تعالیم بلند آسمانی است و اگر بتوانیم همه جوانان خود را در فضایی اسلامی تربیت کنیم به بزرگترین سرمایه های کشور تبدیل می شوند.