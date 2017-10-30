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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

یک مقام روس:

ارتش سوریه تا اواخر سال کنترل مرزهای شرقی را به دست می‌گیرد

ارتش سوریه تا اواخر سال کنترل مرزهای شرقی را به دست می‌گیرد

رئیس کمیسیون دفاع مجلس دوما روسیه اعلام کرد که ارتش سوریه تا اواخر سال جاری میلادی کنترل مرزهای شرقی این کشور را به دست می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر شامانوف رئیس کمیسیون دفاع مجلس دوما روسیه اظهار داشت: ماموریت اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه انجام شده است.

  وی با بیان این مطلب افزود: به طور کل باید گفت که اهداف اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه اجرا شده است و انتظار می رود ارتش سوریه پیش از پایان سال جاری میلادی کنترل مرزهای شرقی این کشور را به دست بگیرد و گروه تروریستی داعش به عنوان یک تشکیلات نظامی سازمان یافته محو شود.

شامانوف خاطرنشان کرد: از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه در سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از یک میلیون آواره سوری به کشور خود بازگشته اند.

کد مطلب 4129246
سمیه خمارباقی

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