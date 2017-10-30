به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر شامانوف رئیس کمیسیون دفاع مجلس دوما روسیه اظهار داشت: ماموریت اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه انجام شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: به طور کل باید گفت که اهداف اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه اجرا شده است و انتظار می رود ارتش سوریه پیش از پایان سال جاری میلادی کنترل مرزهای شرقی این کشور را به دست بگیرد و گروه تروریستی داعش به عنوان یک تشکیلات نظامی سازمان یافته محو شود.

شامانوف خاطرنشان کرد: از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه در سال ۲۰۱۵ تاکنون بیش از یک میلیون آواره سوری به کشور خود بازگشته اند.