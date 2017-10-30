ایمنی ساخت و سازها در شهرقدس با توجه به گسل این شهر اشکال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رحمتی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مسعود مختاری به عنوان شهردار قدس، طی سخنانی با بیان این که مطالبات مردم در انتخابات بر مبنای دموکراسی مطرح کردند، گفت: جامعه رفتاری در چندین ماه اخیر نشان داده است، که مردم کشورما دو اصل استقرار و تغییر را به خوبی پذیرفته اند، در انتخابات ریاست جمهوری که پشت سر گذاشتیم در حوزه خدمت اصل استقرار دولت را پذیرفتند و تشخیص دادند که دولت یازدهم ادامه کار خودرا در دولت دوازدهم به انجام برساند و عنصر تغییر در انتخابات شوراهای شهر و روستا خواستار شدند.

وی اضافه کرد: در استان تهران ۸۷ درصد شوراهای اسلامی شهر ما دوره چهارم نسبت به دوره پنجم تغییر پیدا کرده است و این اصل تغییر به این معنا نیست که مردم خدمات دوره چهارم را نادیده گرفته اند، بلکه علت این است که مردم آهنگ شتاب تغییر و توسعه را بیشتر می طلبند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران، شهر قدس را پر تراکم خواند و افزود: برنامه ریزی برای این شهر یک اصل و فاکتور بسیار مهم است و باید برای ۴ سال آینده برنامه ای با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری طراحی شود، برنامه محوری در حوزه حمل و نقل، با توجه به همسایگی با ابرشهر تهران مورد تاکید است، چرا که مردم بسیاری از خدمات خود را از ابرشهر تهران می گیرند و لذا حمل و نقل آن ها بسیار مهم است.

رحمتی اقدامات انجام شده در شهر قدس را مناسب دانشت و گفت: پل ورودی شهر و دیگر اقدامات نیمه تمام باید کامل شود، سرانه های عمومی و فضای سبز در شهر قدس بسیار مهم است، کمبودهایی داریم که باید با برنامه ریزی شهردار و شورای شهر رفع شود، سرانه های شهر نباید به آسانی از دست رفته و مورد دخل و تصرف قرار گیرد.

وی ادامه داد: نواقص ساختار تشکیلاتی شهر برطرف شود، ما نگران انضباط مالی در شهرداری قدس هستیم، باید طرح مناسبی برای ایجاد انضباط مالی در نظر بگیرند.

رحمتی شوراها را از دخالت در امور شهرداری قدس بر حذر داشت و گفت: نباید طوری رفتار کنیم که مردم رنج ببرند.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران، مبلمان شهری، زیباسازی و افزایش ضریب ایمنی ساخت و ساز را مهم ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه در شهر قدس در اجرای طرح تفصیلی، تراکم ها و سطح اشغال ها مورد اشکال است، باید شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر با دقت موضوع را مورد بررسی قرار دهند، اگر خدای نکرده با توجه به گسلی که در شهر قدس وجود دارد، زلزله ای رخ دهد، پاسخ دادن در پیشگاه خداوند سخت است.

وی اضافه کرد: طبق قانون افزایش ضریب ایمنی، در برابر حریق، سیل و زلزله مسئولیت شهرداری است و باید با برنامه ریزی های مبتنی بر اجرای ضوابط طرح تفصیلی گام برداریم، آلارم های خوبی از کنترل ساخت و ساز در این شهر نداریم، باید قوی تر و محکم تر و با جدیت ساخت و سازها را کنترل کرد.

رحمتی مشارکت مردم در حوزه های اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و افزود: شهرداری یک بنگاه خدماتی نیست، یک مرکز بزرگ اجتماعی و فرهنگی غیر دولتی است، نباید با ارائه تراکم غیر قانونی زندگی در شهر را سخت کرد، مردم باید از شهرداری جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مطالبه کنند، اگر چنین شد، نیازی به پلیس ساختمانی نیست.

وی بر جلوگیری از تصرف اراضی دولتی و ملی تاکید کرد و افزود: درآمدهای پایدار شهرداری با جذب و جلب سرمایه گذار باید مورد توجه باشد.