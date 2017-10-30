بارش پراکنده باران در ۹ استان/ کاهش دما در نوار شمالی از چهارشنبه

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقشه های پیش یابی هواشناسی افزود: امروز در مناطقی از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام در اوایل شب در قزوین، البرز و تهران رشد ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: این موج اوایل روز سه شنبه در ارتفاعات شمال شرق کشور سببب بارش پراکنده وزش باد شده و به تدریج از کشور خارج می شود و روز سه شنبه تنها سواحل غربی خزر و ارتفاعات شمال غرب رشد ابر و بارش پراکنده خواهد داشت. همچنین روز چهارشنبه بانفوذ جریان های شمالی و گذر موج ترازمیانی جو ضمن کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور، در شمال غرب کشور ابرناکی، رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد و در سواحل غربی و مرکزی خزرابر ناکی و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع هواشناسی گفت: امروز وزش باد شدید جنوبی همراه با افزایش دما در گیلان و اردبیل تداوم خواهد داشت و از اواخر وقت از شدت وزش باد در این منطقه کاسته می شود. همچنین به سبب وجود گردو خاک بر روی عراق، در برخی نقاط شمال غرب، غرب کشور پدیده گردوغبار رقیق پیش بینی می شود.

وی گفت: بیشینه و کمینه دمای هوای تهران فردا به ۲۷ و ۱۴ درجه سانتیگراد می رسد.