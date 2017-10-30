به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در گفتگویی با اشاره به اینکه خروج از مرز به تفکیک استان انجام می شود، اظهار کرد: اینکه در روادید مهر خروج از کدام مرز زده شود مشخص نشده است.

وی با بیان اینکه این بدین منظور بوده که در صورت ازدحام در یک مرز زائران بتوانند از مرزهای دیگر خارج شوند، افزود: اگر مرزی همچون خسروی با مشکل امنیتی مواجه باشد، باید از سایر مرزها استفاده کرد اما این امر موجب سخت تر شدن شرایط برای سایر مرزها می شود.

سخنگوی ستاد اربعین در ادامه درباره امکان تردد زوار پنج استان تعیین شده برای مرز خسروی از سایر مرزها، گفت: اگر این پنج استان را نیز به مهران اضافه کنیم، ترافیک این مرز افزوده می شود.

وی تأکید کرد: رایزنی ها درباره مرز خسروی بصورت فشرده در حال انجام بوده که امیدواریم امروز این رمز بازگشایی شود.

حیدری همچنین با بیان اینکه مرز خسروی دغدغه اصلی وزارت کشور است و حتما باید باز شود، تصریح کرد: چراکه تفاهم نامه ای با عراق داریم و مردمان قصر شیرین نیز هرآنچه لازم بوده را برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی آماده کرده اند.

وی ادامه داد: طرف های عراقی دیروز برای بازگشایی مستقر شدند و برخی مسئولین محلی و استانی و گمرکی نیز حضور یافتند.

سخنگوی ستاد اربعین با بیان اینکه استاندار دیالی عراق در فاصله چهار کیلومتر صفر مرزی با دست اندرکاران مستقر هستند تا مرز خسروی هرچه زودتر بازگشایی شود، اظهارکرد: براساس گزارشات رسیده امنیت نسبی خوبی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان گیت های طرف ایرانی در منطقه مرزی خسروی آماده خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی هستند، تاکید کرد: به محض اطلاع از سوی طرف عراقی ما نیز اطلاع رسانی می کنیم.