به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در نشست با سرپرست و جمعی از مسئولان کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان، اظهار داشت: دشمنان برای صدمه به فرزندان ما از راه های مختلف و جذابی شبیه، فضای مجازی، بازیهای رایانه ای، رمان و داستان و ... استفاده می کنند.

وی گفت: ما نیز در مقابله با این تهدیدات باید از روش ها و ابزار مختلف جذاب استفاده کنیم چرا که دشمن همه جانبه در این عرصه می تازد.

آیت الله علما افزود: خلاقیت و نبوغ در ارائه کارهای فرهنگی خصوصاً به جوانان و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: تاثیر برنامه های فرهنگی مناسب در سنین کودکی و نوجوانی می تواند همچون نقش بر کتیبه و تا آخر عمر همراه انسان باشد و بدین جهت است که فعالیت های نهادی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار مهم است و باید از همه خلاقیت و سلیقه ها در آن بهره برد.