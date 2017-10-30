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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

دشمن همه‌جانبه به ما می‌تازد/لزوم استفاده از ابزار جذاب در مقابله

دشمن همه‌جانبه به ما می‌تازد/لزوم استفاده از ابزار جذاب در مقابله

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: در مقابله با تهدیدات باید از روش ها و ابزار مختلف جذاب استفاده کنیم چرا که دشمن همه جانبه در این عرصه می تازد .

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در  نشست با سرپرست و جمعی از مسئولان کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان استان، اظهار داشت: دشمنان  برای صدمه به فرزندان ما از راه های مختلف و جذابی شبیه، فضای مجازی، بازیهای رایانه ای،   رمان و داستان و ... استفاده می کنند.

وی گفت: ما نیز در مقابله با این تهدیدات باید از روش ها و ابزار مختلف  جذاب  استفاده کنیم چرا که دشمن همه جانبه در این عرصه  می تازد.

آیت الله علما افزود: خلاقیت و نبوغ در ارائه کارهای فرهنگی خصوصاً به جوانان و نوجوانان از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: تاثیر برنامه های فرهنگی مناسب در سنین کودکی و نوجوانی می تواند همچون نقش بر کتیبه و تا آخر عمر همراه انسان باشد و بدین جهت است که فعالیت های  نهادی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بسیار مهم است و باید از همه خلاقیت  و سلیقه ها در آن بهره برد.

کد مطلب 4129259

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