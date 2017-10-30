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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

روسیه: امیدواریم ترکیه ثبات را به ادلب بازگرداند

روسیه: امیدواریم ترکیه ثبات را به ادلب بازگرداند

یک دیپلمات ارشد روس ابراز امیدواری کرد ترکیه بتواند وضعیت استان ادلب سوریه را با ثبات سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، روسیه امیدوار است وضعیت استان ادلب سوریه با کمک نیروهای ترکیه ثبات یابد.

یک دیپلمات ارشد روس در این رابطه تاکید کرد: هنوز تنش های شدیدی در این منطقه دیده می شود و احتمال حمله گروه های افراطی وجود دارد.

«الکساندر لاورنتیف» رئیس هیئت سیاسی شرکت کننده از طرف مسکو در مذاکرات آستانه یادآور شد: با این حال امیدواریم شرکای ترک ما بتوانند با انجام اقدامات لازم در خصوص ایجاد منطقه عاری از تنش، وضعیت را باثبات سازند.

گفتنی است هفتمین دور مذاکرات سوریه (آستانه ۷) از صبح امروز دوشنبه و از ساعت ۱۰:۳۰ به وقت محلی در هتل «ریتس کالتون» شهر آستانه آغاز شده است.

کد مطلب 4129262

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