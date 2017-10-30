به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در جمع خبرنگاران گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی لرستان در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی و مبارزه با ورود و خروج کالاهای قاچاق خصوصا قاچاق لوازم یدکی خودرو و ابزار آلات صنعتی در آزاد راه خرم آباد - پل زال یک دستگاه خودرو کامیون کشنده را با هماهنگی مقام قضائی توقیف کردند.

وی خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ۲۰ هزار و ۱۲۳ عدد انواع لوازم صنعتی رادیو پخش و لوازم یدکی خارجی قاچاق کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: محموله قاچاق کشف شده از استان های جنوبی به مقصد پایتخت بارگیری شده بود که کارشناسان ارزش محموله کشف شده را پنج میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار مهدیان نسب با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا ضامن امنیت و توسعه اقتصاد ملی است، گفت: فرد خاطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

