به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در گفت و گو با خبرنگاران به تمهیدات لازم اندیشیده شده برای استقبال و پذیرایی از زائران اربعین حسینی (ع) پرداخت و گفت: ایستگاه های پلیس و موکب های مستقر شده در مسیر تردد زائران، آمادگی ۱۰۰ در صدی پلیس را برای ارائه خدمت به زائران نشان می دهد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی وضعیت بسیار مطلوبی در مسیر حرکت زوار حاکم است تصریح کرد: پلیس لرستان از همه ظرفیت های خود استفاده می کند تا زائران اربعین حسینی در کمال امنیت و آرامش به سفر خود ادامه دهند.

فرمانده انتظامی لرستان ضمن تشریح تدابیر اتخاذ شده در راستای کنترل و نظارت بر مسیر های پر تردد کاروان های زائران اربعین حسینی و اختصاص پلیس راه برای کنترل ترافیک افزود: نیروی انتظامی زمانی قادر به ایجاد امنیت در جامعه است که مشارکت، همدلی و رضایت مردم را در کنار خود داشته باشد.

سردار مهدیان نسب با تاکید بر اقتدار پلیس در تامین امنیت مردم در مراسمات مختلف خاطر نشان کرد: چنانچه نظارت و آمادگی با هوشیاری همراه باشد، ماموریت ها با موفقیت به انجام خواهد رسید.

وی به تلاش شبانه روزی مسئولان و کارکنان انتظامی اشاره کرد و گفت : نیروی انتظامی بدون هیچ چشم داشتی، به عنوان خدمت رسان زوار امام حسین (ع) آماده هستند.

فرمانده انتظامی لرستان خدمت به زائران اربعین حسینی را، مایه افتخار پلیس دانست و افزود: در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

سردار مهدیان نسب ضمن توصیه به زائران اربعین حسینی و مدنظر قرار دادن رعایت نکات ایمنی در رانندگی گفت: ماموران پلیس بر توقفگاه ها نظارت کامل دارند.

وی با بیان اینکه ماموران در این مدت بیشتر به دنبال امر به معروف و نهی از منکر رانندگان وسایل نقلیه هستند گفت: چنانچه راننده ای بخواهد جان مسافران را به مخاطره بیاندازد و از قانون عدول کند قطعا برخورد جدی صورت می گیرد.