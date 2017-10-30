انبارهای اموال تملیکی کردستان مملو ازکالای تعیین تکلیف نشده است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد الله مرادی امروز دوشنبه در هفتمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که درسالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، بر مشخص کردن تکلیف گشت مشترک توسط این کمیسیون تاکید کرد وگفت: روزانه بیش از هفت ساعت وقت پرسنل اموال تملیکی صرف ۱۰،۲۰ قلم کالای قاچاق می کنند ومی طلبد نیروی انتظامی در حجم بالا کالاها را در اختیار ما قرار دهد.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده اموال تملیکی دراستان را هزار و ۳۵۰ فقره پرونده ذکر کرد و اظهارداشت: از این تعداد ۲۷۶ فقره پرونده استرداد شدند و بی شک این نشان از غیراصولی بودن کارها را می رساند.

وی اظهارداشت: در هفت ماهه امسال ۸ فقره انهدام کالاهای قاچاق دراستان داشتیم که از این تعداد دو فقره مربوط به سیگار بوده است.

مدیرکل اموال تملیکی کردستان بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۱ میلیارد تومان درآمد داشتیم که از این مبلغ ۱۷ میلیارد تومان آن به صورت مزایده بوده است.

الله مرادی اعلام کرد: در انبارهای اموال تملیکی استان کالاهای زیادی به ارزش تریلیاردها تومان وجود دارد که متاسفانه تعدادی از آنها تاریخ مصرفشان به اتمام رسیده و تعدادی هم در حال اتمام است و هنوز تعیین تکلیف نشدند.

وی عنوان کرد: ۲۰ هزار حلقه لاستیک که دو، سه ماه هم از تاریخ مصرف آنها گذشته بود با پذیرش مسئولیت آنها به ارتش واگذار شدند.