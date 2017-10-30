به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسلم خانی در گفت و گویی با اشاره به اینکه امسال باتوجه به دستور وزیر کشور هماهنگی با ۴۰ شهرداری برای خدمات رسانی به زائران اربعین به عمل آمد، اظهار داشت: ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زوار در مناطق مرزی کشور تدارک دیده شده که از سوم آبان ماه به مرور اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه تعدادی از این اتوبوس ها در حال حاضر در مرزها سرویس دهی می کنند و بقیه هم به تناسب افزایش جمعیت به مناطق مرزی اعزام می شوند، تصریح کرد: ۱۳۰۰ دستگاه از این اتوبوس ها در خاک ایران خدمات می دهند و ۱۰۰۰ اتوبوس نیز در خاک عراق خدمات دهی می کنند.

نماینده وزیر کشور در ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه امسال مرز خسروی هم به مرزهای ورودی عراق اضافه شده و در همین راستا برای مرز خسروی تعدادی اتوبوس اختصاص یافته است و در کل افزایش ۲۰ درصدی ناوگان ویژه ایام اربعین را داشته ایم.

مسلم خانی افزود: علاوه به ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس، امکانات ۱۰ شهرداری را به عنوان ذخیره دیده ایم و این شهرداری ها آمادگی دارند و در صورت نیاز به افزایش ناوگان حمل و نقل، اتوبوس های مورد نیاز از این شهرها به مناطق مرزی اعزام می شوند.