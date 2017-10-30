به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد فتحی بیرانوند از اجرایی شدن طرح سه شنبه های بدون خودرو در همه دستگاهها و ارگانها و موسسات دولتی استان با دستور استاندار لرستان خبر داد.

وی گفت: در راستای اجرایی شدن مصوبه دولت درخصوص اجرایی شدن طرح سه شنبه های بدون خودرو و در راستای نهادینه شدن یک رفتار محیط زیستی و سلامت محور و برای ایجاد هوای سالم، کاهش بار ترافیک و ایجاد روحیه نشاط و شادابی به دستور استاندار و محیط زیست لرستان همه دستگاههای اجرایی و ارگانها و موسسات دولتی موظفند که طرح سه شنبه های بدون خودرو را در محل کار خود برگزار کنند.

مدیر کل محیط زیست لرستان ضمن تاکید براین موضوع که طرح سه شنبه های بدون خودرو یک پویش محیط زیستی و اجتماعی است که به بهبود شاخص های توسعه سرمایه های اجتماعی کمک خواهد کرد، اظهار داشت: تغییر مبلمان شهری از خودرو محوری به انسان محوری و اشاعه حمل ونقل عمومی یکی از راههای تحقق شهر سالم است و راه نجات سکونت گاههای انسانی از خطر آلودگی هوا، ترافیک و کم تحرکی شهروندان و ازدحام صوتی، کاهش تردد خودرو است، به همین منظور مقرر شد این کار ابتدا با حضور همه اعضای شورای اداری استان در شهرستان خرم آباد به اجرا درآید.

فتحی بیرانوند تصریح کرد: با توجه به دستور استاندار در روزهای سه شنبه کارکنان دستگاههای و ارگانهای دولتی نباید از پارکینگ­های ادارات استفاد کنند و در این روز بهتر است از وسایل نقلیه عمومی و همچنین وسایل پاک نظیر دوچرخه و ... استفاده کنند.