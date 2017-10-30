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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

استاندار در بازدید از پروژه های شهری کرمانشاه تاکید کرد:

ضرورت توجه به مطالبات اجتماعی و نگاه تخصصی در پروژه قطارشهری

ضرورت توجه به مطالبات اجتماعی و نگاه تخصصی در پروژه قطارشهری

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: در زمان اجرای پروژه قطار شهری مطالبات اجتماعی و نگاه عمرانی و تخصصی به پروژه را همزمان مورد توجه قرار خواهیم داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهری در حال اجرای کرمانشاه و در جمع خبرنگاران در خصوص پروژه قطار شهری گفت: لازمه ی اجرای پروژه طبق برنامه ی زمان بندی،  پی گیری های مستمر برای تامین اعتبار آن است و از هیچ کوششی در این ارتباط دریغ نخواهم کرد.

وی افزود: در زمان اجرای این پروژه مطالبات اجتماعی و نگاه عمرانی و تخصصی به پروژه را همزمان مورد توجه قرار خواهیم داد.

استاندار کرمانشاه گفت: از تمام دست اندرکارانی که پیش از بنده به پیشبرد این پروژه کمک کرده اند تشکر می کنم‌  و حالا نوبت ماست که در تسریع آن اثرگذار باشیم چرا که عملکرد همه ی ما در حافظه تاریخی مردم ثبت می شود.

کد مطلب 4129291

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