کره شمالی ماهواره های بیشتری را به فضا می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، در حالی که آمریکا و کره جنوبی از ادامه آزمایش موشک های بالستیک توسط کره شمالی ابراز نگرانی کرده اند، این کشور قصد دارد برنامه موشکی خود را ادامه دهد.

روزنامه دولتی «رودونگ سینمون» با انتشار گزارشی در این رابطه اعلام کرد پیونگ یانگ قصد ندارد تحت تاثیر فشارهای غرب و دشمنان، برنامه موشکی خود را متوقف کند.

بر این اساس این آزمایش های در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه قدرت فضایی کره شمالی انجام می گیرد که طبق آن قرار است ماهواره های بیشتری به فضا ارسال گردد.

این روزنامه افزود: برخی کشورها با اعمال تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی، قصد جلوگیری از استقلال این کشور در زمینه فناوری هوا-فضا را دارند اما این برنامه همچون دیگر برنامه های اقتصادی ادامه خواهد یافت.

گفتنی است روز دوشنبه رؤسای ارتش و نیروهای مسلح آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با برگزاری نشستی ۳ جانبه، توسعه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی را اقدامی مخرب توصیف کرده و تغییر مسیر این کشور را خواستار شدند.