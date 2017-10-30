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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا:

هیج گونه ویزای جعلی برای اربعین صادر نشده است

هیج گونه ویزای جعلی برای اربعین صادر نشده است

مهران-جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: هیج گونه ویزای جعلی برای اربعین صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده امروز در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبختانه روند تردد در مرزهای سه گانه کشور به خوبی در حال انجام است.

وی گفت: تردد زائران اربعین حسینی در مرزهای کشور از جمله مرز مهران به صورت روان و آرام صورت می گیرد و مشکل خاصی مشاهده نمی شود.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به تردد روان زائران از مرز مهران، چذابه و شلمچه گفت: برای تردد زائران از مرز خسروی منتظر طرف عراقی هستیم.

فرمانده قرارگاه اربعین نیروهای مسلح و ناجا گفت: زائرانی که مرز خسروی به عنوان مرز خروجی آنها انتخاب شده است در حال حاضر می‌توانند از مرز مهران و یا سایر مرزها تردد نمایند.

فتحی زاده با اشاره به اینکه خوشبختانه شاهد هماهنگی بسیار خوبی در بخش های مختلف مرز هستیم، افزود: تقاضای ما از زائران عزیر این است که حتما با ویزا به مرز مراجعه کنند تا باعث اختلال در خدمات رسانی نشوند.

حجم زائران روز به روز در حال افزایش است

وی با اشاره به اینکه حجم زائران روز به روز در حال افزایش است، گفت: در مرز مهران امکانات خوبی فراهم شده است و برخی کاستی های سالهای قبل برطرف شده و تردد زائران به صورت در جریان است. 

وی تصریح کرد: وجود افراد بدون ویزا در مرز باعث کندی تردد می شود و امسال با تمهیدات اندیشده شده تمامی زائران بدون ویزا به شهرهای خود برگشت داده می شوند.

سردار فتحی زاده با اشاره به تاکیدات فراوان در خصوص عدم مراجعه زائران بدون گذرنامه و ویزا به مرز ، متاسفانه برخی به این توصیه ها توجه نکردند و عازم مرزهای شدند که ما مجبور شدیم آنها را عودت دهیم. 

وی اظهار داشت: در مرزهای چهارگانه ویزا و گذرنامه صادر نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون هیچ گونه ویزای جعلی صادر نشده است، گفت: شرایط بسیار خوبی در مرزهای کشور برای تردد داریم و امیدواریم مرز خسروی نیز به زودی بازگشایی شود.

کد مطلب 4129315

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