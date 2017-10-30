تسهیلات جذب برای دانشگاههای محروم/ آمار استخدام نخبگان

حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص تسهیلات، ویژه متقاضیان جذب در دانشگاه های مناطق کم برخوردار نیز گفت: سهیمه جذب اعضای هیات علمی که به مناطق محروم و دانشگاه های تازه تاسیس شده اختصاص داده می شود، نسبت به مناطق برخوردار بیشتر است.

رضوان طلب ادامه داد: در بررسی پرونده جذب متقاضیان هیات علمی در دانشگاه های مناطق محروم سهولت و نگاه انبساطی بیشتری حاکم است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: وقتی پرونده در هیات مرکزی جذب مطرح می شود و ما مشاهده می کنیم، مربوط به دانشگاه مناطق محروم است دیگر به جزئیات خیلی توجه نمی کنیم اگر استاندارهای اصلی را داشته باشد فورا پذیرش می کنیم.

درخصوص اختصاص سهمیه برای جذب اعضای هیات علمی خارج از کشور گفت: سال گذشته سهمیه ای به تعداد ۱۰۰ نفر به بنیاد نخبگان برای جذب نخبگان دانش آموخته در خارج کشوراختصاص داده شد.

وی ادامه داد: با توجه به اختصاص این سهمیه بنیاد ملی نخبگان نیز موظف بود که این افراد را شناسایی کرده و کار جذب آنها سریع انجام شود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان فقط حدود ۴۶ سهمیه را استفاده کرده، چون مصداق آن را پیدا نکرده است اما مرکز جذب وزارت علوم به دلیل حمایت مقام معظم رهبری برای جذب استعداد های کشور خودمان از خارج کشور، زمینه را فراهم کرده و سهمیه را اختصاص داد.

وی افزود: سال گذشته مصوبه‌ای تصویب شد تا نخبگانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند هنگامی که بازگشتند از طریق بنیاد نخبگان جذب و در هیات علمی دانشگاه‌ها حضور پیدا کنند.