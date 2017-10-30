دستگیری ۱۵۲ متجاوز مرزی توسط مرزبانان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ماشاالله جان نثار ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی انسداد کامل نوار مرز و برخورد قاطع با قاچاقچیان و متجاوزین مرزی، مرزداران هنگ مرزی تایباد توانستند متجاوزین را در نقطه صفر مرزی متوقف کنند.

وی افزود: با توجه به رصد متجاوزان مرزی نیروهای عملیاتی مستقر در نوار مرز بلافاصله به محل های احتمالی ورود اعزام و اقدام به کمین کردند و موفق به دستگیری ۱۵۲ متجاوز بیگانه که قصد ورود غیر قانونی به داخل خاک مقدس کشور را داشتند، شدند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در پایان با اشاره به اینکه مرزهای خراسان رضوی در امنیت کامل به سر می برند، خاطر نشان کرد: مرزداران خراسان رضوی با نهایت هوش و زکاوت خود همانند گذشته مانع ورود متجاوزین مرزی می شوند، حتی اگر قاچاقچیان و افراد بیگانه هزاران راهکار برای ورود به داخل خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران بیابند در نهایت نیروهای توانمند مرزبانی مستقر در نوار مرز تمام نقشه های آنها را نقش بر آب می کنند.