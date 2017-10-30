اجرای طرح کاداستر برای ۴۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی شاهرود آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته کشاورزی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه اجرای طرح کاداستر برای ۴۳هزار هکتار از اراضی شاهرود آغاز شده است، ابراز داشت: با همکاری بخشداران و دهیاری های شهرستان طرح حد نگاری کل اراضی با کیفیت مطلوب در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح کاداستر در حدود ۶۳ هزار هکتار از اراضی استان سمنان با کمک مشاوران آغاز شده است، افزود: اجرای طرح منجر به سنددار شدن زمین کشاورزان و تأمین امنیت غذایی منطقه خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه در طرح کاداستر می توان از اراضی حفاظت بیشتری انجام داد، ابراز داشت: برای اجرای این طرح ملی یا حد نگاری اراضی کشاورزی باید همه مسئولان در این راه پیشقدم شوند که با مساعدت دهیاری ها قطعا اختلافات ملکی نیز کاهش پیدا می کند.

قاسمی بابیان اینکه فاز اول مطالعاتی الگوی کشت دشت شاهرود توسط مرکز تحقیقات کشاورزی آماده شده است، ابراز داشت: با توجه به وجود حوادث قهری مانند خشکسالی و بی آبی این مهم می طلبد تا به سمت استفاده از روش های نوین در کشاورزی گام برداریم که تغییر الگوی کشت در مزارع و باغات منطقه در دستور کار قرار دارد.

موضوع خرید محصول سیب درختی از شهر مجن برای تامین میوه شب عید طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز مطرح و تصمیاتی در این خصوص اتخاذ شد.