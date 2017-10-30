به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر درودی با اشاره به خدمات درمانی ارائه شده به زوار اربعین حسینی اظهار داشت: جمعیت هلال احمر همچون سالیان گذشته ارائه خدمات بهداشتی درمانی را در موسم اربعین خواهد داشت و کیفیت و کمیت این خدمات افزایش می یابد.

وی با اشاره به فعالیت مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر در شهرهای کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، کوت، راه نجف تا کربلا و... ادامه داد: در کربلا ۶ مرکز مجهز و بزرگ را برپا کرده ایم و در درمانگاه مجهزی نیز در حرم امام حسین(ع) ارائه خدمت می کنیم.

درودی اضافه کرد: کادر درمانی جمعیت هلال احمر همچنین در شهر نجف در صحن حضرت زهرا(س)، مقبره میثم تمار، پارکینگ اسکان زائرین و... حضور خواهند داشت.

مشاور اجرایی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر افزود: در کاظمین نیز در سه مرکز فعال هستیم و در حرم سامرا نیز به زوار اباعبدالله الحسین(ع) ارائه خدمت خواهیم کرد.