به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری،پیرواطلاعیه های قبلی مرکز حراست وزارت دادگستری با توجه به تماس هموطنان محترم، به تازگی نامه های الکترونیکی با عنوان مجعول "سامانه رسیدگی به شکایات دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی پایگاه اطلاعاتی وزارت دادگستری" (یا سایر عناوین مجعول) برای برخی افراد ارسال شده که حاوی مطالب جعلی بوده و خواننده را ترغیب به باز نمودن پیوست های نامه می نماید.

با بررسی های به عمل آمده و همکاری دستگاه های نظارتی مشخص گردید، پیوست های مذکور آلوده به نرم افزار جاسوسی بوده که اطلاعات کاربر، خصوصاً در حوزه مالی شامل شماره حساب، رمز عبور و ... را به مکانی خارج از کشور ارسال می نماید که این امر می تواند باعث دستبرد و برداشت غیرمجاز از حساب اشخاص گردد.

لذا از کلیه هموطنان عزیز درخواست می شود، از باز کردن پیوست های هر نوع نامه الکترونیکی ناشناس جداً خودداری نمایند.

ضمناً شماره تماس حراست مرکزی وزارت دادگستری ۵۱-۸۸۹۲۶۴۵۰ آماده اطلاع رسانی و کمک به شما هموطنان عزیز خواهد بود