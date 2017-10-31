هشدار درباره اتمام پول صندوق نوآوری/ سهم بودجه صندوق محقق نشد

دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در حاشیه بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار مهر اظهار کرد: در قانون، باید نیم درصد بودجه عمومی دولت هر سال به صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت کمک ریخته شود که این موضوع علی رغم پیگیری ها از دکتر نوبخت و مجلس شورای اسلامی هنوز عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه این بودجه، جدا از بودجه صندوق است، اظهار داشت: این کمک مفیدتر از بودجه صندوق است و از این کمک می توان برای طرح هایی که ریسک دارند استفاده کرد چرا که ما نمی توانیم سرمایه اصلی صندوق را برای طرح هایی که ریسک دارند استفاده کنیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه امیدواریم که امسال تغییراتی در این زمینه اتفاق بیافتد، تاکید کرد: این قانون در دولت قبل هم بوده ولی اجرایی نشده است. نیم درصد بودجه از صندوق ملی توسعه است.

به گفته سلطانی، ما تا کنون ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بودجه دریافتی از دولت داشتیم ولی تقاضای تجمعی کل شرکت های دانش بنیان در این ۴ سال ۷ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد: این میزان قابل پرداخت نبوده و اگر همان یک سال اول به همه تقاضا جواب می دادیم بودجه ما به اتمام می رسید؛ به همین دلیل باید با همین صورتی که پرداخت کردیم ادامه دهیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: اگر نیم درصد بودجه پرداخت نشود در سال ۱۴۰۲ پولی نداریم که به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم؛ به زبان ساده تر می توان گفت در صورتیکه نیم درصد بودجه دولت به صندوق اختصاص نیابد، ۶ سال آینده بودجه ای برای طرح های شرکتها نخواهیم داشت.

وی افزود: باید از دکتر نوبخت و مجلسی ها پیگیر شد تا ببینیم امسال نیم درصد بودجه به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص می یابد یا خیر.