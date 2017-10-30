هدف من ارائه یک بازی زیبا است/ کیانی نماد تراکتور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی با ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه بازی سختی در تبریز و برابر تراکتور دارد، ادامه داد: خوشحالم که در تبریز هستم.

قلعه نویی سپس با بیان اینکه خوشحالم که یک بار دیگر به تبریز آمدم، افزود: من اینجا خاطرات زیادی دارم، من هرگز بازی با النصر را فراموش نمی کنم با اینکه صعود نکردیم ولی آن روز در تاریخ برایم ثبت شد و هرگز از یاد نمی برم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص بازی فردای تیمش برابر تراکتورسازی تبریز گفت: سخت است در مورد بازی تراکتورسازی صحبت کنم چرا که من خیلی خاطرات اینجا دارم، خیلی خاطرات هم با طرفداران تراکتور دارم که امیدوارم فردا آنها را دوباره ببینم.

وی سپس با تاکید بر اینکه گل‌محمدی کمک می‌ کند تا تراکتورسازی راهش را پیدا کند، گفت: امیدوارم شرایط آب و هوایی اجازه یک بازی زیبا را بدهد.

قلعه نویی با اشاره به اینکه امیدوارم فردا بازی خوبی باشد، گفت: هر دو تیم خوب فوتبال می ‌کنند و به دنبال سه امتیاز هستند، نتیجه هم دست خداست.

وی افزود: همیشه دیدارهای تراکتور با ذوب آهن حساس بوده است و امیدوارم تماشاگران نیز بازی خوب و پرگلی ببینند.

وی سپس به محرومیت مهدی کیانی نیز اشاره کرد و گفت: کیانی بازیکن بامعرفتی است و زحمات زیادی برای تراکتور کشیده و من از محرومیت او ناراحت هستم.

قلعه نویی ابراز داشت: کیانی نمادی از تراکتورسازی است و جای او حتما فردا در وسط میدان خالی خواهد بود.

وی سپس در خصوص تیمش گفت: ذوب آهن یک تیم ریشه‌دار است و طرفداران خوبی در اصفهان دارد. من همیشه تلاش کردم تیم هجومی درست کنم و امسال هم با اینکه به نظر برخی ‌ها نتایج خوبی نگرفتیم ولی 17 گل زده ایم.

وی همچنین با اشاره به اینکه قلعه نویی همیه به دنبال ارائه بازی هجومی است، ابراز داشت: ما باید حالا خوب بازی کنیم که تماشاگران مجاب شوند به ورزشگاه بیایند.

قلعه‌ نویی با بیان اینکه ذوب ‌آهن را با مطالعه انتخاب کردم، گفت: آرامش در تیم وجود دارد و ما از لحاظ بازیکن و مدیریت شرایط خوبی داریم.

وی با بیان اینکه تعطیلات لیگ باعث می ‌شود تیم‌ ها و همچنین سطح مسابقات پایین بیاید، گفت: این تعطیلات باعث می شود کیفیت بازی ها نیز پایین بیاید. برای تغییر نگرش بازیکنان به زمان نیاز داریم.

قلعه نویی با بیان اینکه خدا را شکر مشکل خاصی در حال حاضر نداریم، گفت: امیدواریم در هفته‌های پیش رو به شرایط بهتری نیز دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه هر بازیکنی مشمول شود باید به خدمت سربازی برود، افزود: ما نمی ‌توانیم به زور بازیکنی را نگه داریم، در صورت جدایی این بازیکنان نیز قطعاً بازیکنان جدیدی به جای آنها جذب می‌ کنیم.

سرمربی ذوب آهن در خصوص طلبش از تراکتور گفت: رقم قابل توجهی از این تیم طلب دارم ولی می‌ دانم در یک سال و نیم گذشته به آجورلو فشار زیادی وارد شده است.

وی در خصوص خبر شکایتش از تراکتور گفت: هواداران تراکتورسازی بدانند من از این تیم شکایتی نکرده ‌ام و اخباری که منتشر شده شایعه است ولی دو سال و نیم حق و حقوق از این تیم طلب دارم.