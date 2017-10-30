به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عباسی در حاشیه بازدید از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، گرفتاری های جامعه کارگری را شامل عدم امنیت شغلی و بحث دستمزد اعلام کرد و اظهار داشت: حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد کارگران در کشور، با قرارداد موقت کار می کنند که این به معنای عدم امنیت شغلی آنان است.

وی تصریح کرد: با این شرایط، اشتغال پایدار در کشور زیر سوال رفته و نیاز به بررسی مجدد دارد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به بحث دستمزد کارگران افزود: معیشت زندگی کارگران دچار مشکل و زندگی آنان متزلزل شده است، بنابراین به موضوع دستمزد باید توجه ویژه کرد. ۹۳۰ هزار تومانی که به عنوان دستمزد برای کارگران در نظر گرفته شده، جوابگوی ۱۰ روز آنان نیست.

عباسی ادامه داد: با بررسی هایی که ما در سال گذشته انجام دادیم، معیشت زندگی یک خانواده چهار نفره کارگری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده و برای سال جاری نیز، کمیته دستمزد را راه اندازی کرده ایم که این کمیته، در حال بررسی شرایط دستمزد ۹۷ بر اساس منطق و مستندات است و آن را برای تعیین دستمزد ۹۷ به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.