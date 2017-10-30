محمود پور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۶۱ متقاضی در مراکز کاریابی دامغان ثبت نام کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۱۴۶ نفر را بانوان و مابقی را آقایان شامل می شوند.

وی با بیان اینکه به کار گمارده شدگان در بخش های خدماتی و کشاورزی دامغان مشغول شده اند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹ نفر از ثبت نام کنندگان در مراکز کاریابی مشغول به کار شدند که از این تعداد ۴۲نفر را بانوان و ۳۷ دیگر را آقایان تشکیل می دهد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان میزان سرمایه گذاری شرکت های تعاونی این شهرستان را ۲۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت: دامغان ۵۰۰شرکت تعاونی ثبت شده دارد که از این تعداد ۲۵۴ شرکت فعال هستند.

پور معظمی در ادامه تصریح کرد: در سال جاری دو شرکت تعاونی کشاورزی و خدماتی هر کدام با سرمایه گذاری ۲۵۰ و ۱۵۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۱۱نفر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: در دامغان ۶۵ هزار و ۲۵۲ نفر عضو شرکت های تعاونی هستند که از این تعداد ۴۲هزار و ۵۳۱نفر را مردان و ۲۲هزار و ۷۲۵ نفر را بانوان تشکیل می دهند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان اضافه کرد: دامغان ۲۰ شرکت تعاونی ویژه بانوان وجود دارد که شرکت های تعاونی موجود در شهرستان شامل شرکت های کشاورزی، صنعت و معدن، فرش و دستباف، تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان و حمل و نقل است.