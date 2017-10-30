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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان:

۳۶۱ متقاضی جویای کار در مراکز کاریابی دامغان ثبت‌نام کردند

۳۶۱ متقاضی جویای کار در مراکز کاریابی دامغان ثبت‌نام کردند

دامغان - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان از ثبت نام ۳۶۱ متقاضی جویای کار از ابتدای سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین متقاضیان جویای کار را بانوان تشکیل می‌دهند.

محمود پور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۶۱ متقاضی در مراکز کاریابی دامغان ثبت نام کردند، ابراز داشت: از این تعداد ۱۴۶ نفر را بانوان و مابقی را آقایان شامل می شوند.

وی با بیان اینکه به کار گمارده شدگان در بخش های خدماتی و کشاورزی دامغان مشغول شده اند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹ نفر از ثبت نام کنندگان در مراکز کاریابی مشغول به کار شدند که از این تعداد ۴۲نفر را بانوان و ۳۷ دیگر را آقایان تشکیل می دهد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان میزان سرمایه گذاری شرکت های تعاونی این شهرستان را ۲۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال عنوان کرد و ابراز داشت: دامغان ۵۰۰شرکت تعاونی ثبت شده دارد که از این تعداد ۲۵۴ شرکت فعال هستند.

پور معظمی در ادامه تصریح کرد: در سال جاری دو شرکت تعاونی کشاورزی و خدماتی هر کدام با سرمایه گذاری ۲۵۰ و ۱۵۰ میلیون ریال و اشتغالزایی برای ۱۱نفر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی افزود: در دامغان ۶۵ هزار و ۲۵۲ نفر عضو شرکت های تعاونی هستند که از این تعداد ۴۲هزار و ۵۳۱نفر را مردان و ۲۲هزار و ۷۲۵ نفر را بانوان تشکیل می دهند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان اضافه کرد: دامغان ۲۰ شرکت تعاونی ویژه بانوان وجود دارد که شرکت های تعاونی موجود در شهرستان شامل شرکت های کشاورزی، صنعت و معدن، فرش و دستباف، تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان و حمل و نقل است.

کد مطلب 4129384

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