احضار علیرضاکریمی به کمیته انضباطی/تشکیل کمیته بررسی تخلفات اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لایق با بیان این مطلب افزود: سرپرست گروه ستاد اجرایی مسابقات در فینال رقابت های لیگ باشگاه های کشتی فرنگی و آزاد در شهر کاشان در روز دوم آبان ماه به دلیل عملکرد مدیریتی نامناسب و به دور از استانداردهای متعارف در برگزاری مسابقات به "کمیته بررسی تخلفات اداری فدراسیون کشتی" دعوت شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اعتراض برخی تیم های مدعی حاضر در لیگ باشگاه های کشتی کشور به نحوه مدیریت کمیته لیگ در برخی مسائل و مستندات ارائه شده در این خصوص به فدراسیون کشتی، مسئول کمیته لیگ فدراسیون برای ارائه پاره ای از توضیحات به "کمیته تخلفات اداری" فدراسیون دعوت می شود که کمیته مذکور بزودی تشکیل می شود.

دبیر فدراسیون کشتی تصریح کرد: ضمنا گزارشی از مسئول کمیته لیگ در خصوص پرداخت ها و دریافت های ارزی مسابقات لیگ بابت استفاده از کشتی گیران خارجی از سوی باشگاه ها مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی و فدراسیون کشتی ایران بصورت مکتوب تهیه و در جلسه مربوطه در کمیته بررسی تخلفات اداری ارائه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علیرضا کریمی کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم تیم ایزی پایپ کاشان نیز جهت ارائه توضیحات لازم به کمیته اخلاق و امور انضباطی فدراسیون کشتی دعوت می شود و در این زمینه از سرهنگ صانعی، مدیرعامل باشگاه کشتی رعد پدافند هوایی و سایر افراد مطلع نیز دعوت می شود تا در جلسه مربوطه حضور داشته باشند.